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EURO 2020'de en iyi 3. nasıl belirlenir? En iyi nasıl olunur?

17.06.2021 01:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye Galler ve İtalya karşısında mağlup oldu ancak hala üst tura çıkma şansı buluyor. Takım ve taraftarlar 3. tura nasıl çıkacaklarının planını yapıyor. Peki EURO 2020'de en iyi 3. nasıl belirlenir? En iyi nasıl olunur? İşte ayrıntılar...

EURO 2020'de en iyi 3. nasıl belirlenir? En iyi nasıl olunur?

Euro 2020 devan ederken takımlar ve taraftarlar üst tura nasıl çıkacaklarının planını yapmaya başladı. Format değişti. Bundan sonra en iyi üçüncüler de üst tura çıkma şansına sahip olacak öte yandan çeyrek final imkanını yakalayabilecek. Turnuvada altı grup var ve en iyi üçüncü dört takım üst tura yükselmeye hak kazanacak. Bu noktada üçüncünün nasıl belirlendiği merak konusu olarak karşımıza çıkıyor. "EURO 2020'de en iyi 3. nasıl belirlenir?" , "En iyi nasıl olunur?" sorularının yanıtları araştırılıyor. Merak edilen konuların cevaplarını haberimizden bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

EURO 2020'DE EN İYİ 3. NASIL BELİRLENİR? EN İYİ NASIL OLUNUR?

İlk iki takım, üst tura çıkıyor. Öte yandan en iyi üçüncülerin de bir üst tura çıkma şansı bulunuyor. Takımlar ve taraftarlar üst tura çıkmanın planını yapıyor ve burada "En iyi 3 nasıl belirlenir?" sorusu karşımıza çıkıyor.

İlk maçta İtalya karşısında 3-0 mağlup olan A Milli Takımın hala üst tura çıkma imkanı var. Üst tura çıkacak takımların öncelikle gruplarda topladığı puanlar göz önüne alınacak. Takımların puanlarının eşit olması durumunda ise averajına bakılacak. Her golün kritik öneme sahip olduğu turnuvada yaşanan her olumlu gelişme takımın üst tura çıkma şansını elde etmesine neden olabilir.

EURO 2020'de en iyi 3. nasıl belirlenir? En iyi nasıl olunur?

Averajların eşit gelmesi durumunda yükselen takım, gol sayısı fazla olan takım olacak. Atılan gollerin de aynı olması durumunda ise bu sefer elde edilen galibiyet sayıları göz önünde bulundurulacak. Hangi takımın galibiyet sayısı fazla ise o takım üst tura çıkacak.

Altı gruptan dört üçüncü bir üst tura çıkarak ve rekabete kaldığı yerden devam edecek.

Son 16 turuna yükselme hakkına sahip olan en iyi üçüncü dört takımın eşleşeceği takımlar ise hangi gruplardan çıkacaklarına göre netlik kazanacak.


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Anahtar Kelimeler:
İtalya Türkiye
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