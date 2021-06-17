Euro 2020 devan ederken takımlar ve taraftarlar üst tura nasıl çıkacaklarının planını yapmaya başladı. Format değişti. Bundan sonra en iyi üçüncüler de üst tura çıkma şansına sahip olacak öte yandan çeyrek final imkanını yakalayabilecek. Turnuvada altı grup var ve en iyi üçüncü dört takım üst tura yükselmeye hak kazanacak. Bu noktada üçüncünün nasıl belirlendiği merak konusu olarak karşımıza çıkıyor. "EURO 2020'de en iyi 3. nasıl belirlenir?" , "En iyi nasıl olunur?" sorularının yanıtları araştırılıyor. Merak edilen konuların cevaplarını haberimizden bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

EURO 2020'DE EN İYİ 3. NASIL BELİRLENİR? EN İYİ NASIL OLUNUR?

İlk iki takım, üst tura çıkıyor. Öte yandan en iyi üçüncülerin de bir üst tura çıkma şansı bulunuyor. Takımlar ve taraftarlar üst tura çıkmanın planını yapıyor ve burada "En iyi 3 nasıl belirlenir?" sorusu karşımıza çıkıyor.

İlk maçta İtalya karşısında 3-0 mağlup olan A Milli Takımın hala üst tura çıkma imkanı var. Üst tura çıkacak takımların öncelikle gruplarda topladığı puanlar göz önüne alınacak. Takımların puanlarının eşit olması durumunda ise averajına bakılacak. Her golün kritik öneme sahip olduğu turnuvada yaşanan her olumlu gelişme takımın üst tura çıkma şansını elde etmesine neden olabilir.