EURO 2020'de günün maç programı (Hırvatistan - İspanya, Fransa - İsviçre) muhtemel 11

UEFA EURO 2020'deki futbol şöleninde heyecan bugün oynanacak 3 maçla devam ediyor.

İşte günün maçları, muhtemel 11'leri ve dikkat çeken bilgileri...

18:00: Hırvatistan - İspanya (Kopenhag)

EURO 2020 son 16 turu mücadelesinde Hırvatistan ile İspanya karşı karşıya geliyor. Her iki takım da son maçlarında gösterdikleri performansla bu tura adım atmayı başarmıştı. Modric ve arkadaşları İskoçya galibiyeti sonrası gruptan çıkmayı başarmıştı. İspanya maçı öncesi Perisic'in koronavirüs testinin pozitif çıkması morallerini bozsa da İspanya karşısında grup maçları boyunca gösterdikleri istek ve arzuyu sahaya yansıtmak istiyorlar.

İspanya gruptaki ilk iki maçta gösterdiği performansla pek ciddiye alınmamıştı ancak son maçta Slovakya'yı 5-0 yenince işler değişti. İspanya oyun üstünlüğünü genç kadrosuyla eline almaya başladığının sinyallerini veriyor. Bu maçta da kazanırlarsa bu sayede kazanacaklar. İspanya ve Hırvatistan'ın karşı karşıya geldiği 8 maçın 4'ünü İspanya kazandı ancak EURO 2016'dan bu yana son 3 maçın 2'sini Hırvatistan kazanmıştı.

Muhtemel 11'ler

Hırvatistan

Livakovic; Juranovic; Vida, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic; Rebic, Petkovic

İspanya

Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Gerard Moreno, Morata, Sarabia

21:00: Fransa - İsviçre (Bükreş)

EURO 2020 son 16 turunda Fransa ile İsviçre kozlarını paylaşacak. Fransa, en zorlu grupta Almanya, Portekiz ve Macaristan'ın önünde bitirmişti. Son iki maçtır kazanamayan Fransa bu maçta silkelenmek istiyor. Golcülüğü tartışılmaz Benzema, MBappe, Griezmann gibi isimlerin bugün devrede olması bekleniyor.

Avrupa Şampiyonaları'nda son 16 turunun ötesine geçemeyen İsviçre bu şanssızlığını kırabilmek için Fransa'ya karşı büyük konsantrasyon içerisinde. Kaptan Granit Xhaka Fransa karşısında yüzde 120'lerini verirlerse kazanabileceklerini açıkladı. Öte yandan Fransa, İsviçre'ye karşı hiç bir resmi maçı kaybetmedi. 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Muhtemel 11'ler

Fransa

Lloris; Varane, Lenglet, Kimpembe; Pavard, Pogba, Kante, Griezmann, Rabiot; Mbappé, Benzema

İsviçre

Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic

