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EURO 2020'de kaç takım gruptan çıkıyor? EURO 2020'ye kaç takım katılacak?

16.06.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 heyecanı sürüyor. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşmişti. İlk defa şampiyona tarihinde 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı, 12 Haziran 2021 ve 12 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleşecek olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kura çekimi gerçekleşmişti. Peki EURO 2020'de kaç takım gruptan çıkıyor? EURO 2020'ye kaç takım katılacak? İşte ayrıntılar...

EURO 2020'de kaç takım gruptan çıkıyor? EURO 2020'ye kaç takım katılacak?

Futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilen EURO 2020 heyecanı sürüyor. A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşmişti. İlk defa 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı ve 12 Haziran 2021 ile 12 Temmuz 2021 tarihleri arasından düzenlenecek olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kura çekimleri yapıldı. İtalya ile Türkiye'nin mücadelesi sonrası, Milli Takım bugün Galler ile karşılaşacak. Peki EURO 2020'de kaç takım gruptan çıkıyor?

EURO 2020'DE KAÇ TAKIM GRUPTAN ÇIKIYOR, KAÇ TAKIM KATILACAK?

EURO 2020'nin ilk açılış maçı A Grubu'nda ev sahibi ülkelerden İtalya ile A Milli Futbol Takımı arasında oynanmıştı. İtalya, açılış karşılaşmasında 12 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda Türkiye'yi ağırladı. Maç sonucunda İtalya, Türkiye'yi 3-0 mağlup etti. Grupta ikinci maçını 16 Haziran Çarşamba günü TSİ 19.00'da Galler ile oynayacak olan Milli Takım, 21 Haziran Pazar günü TSİ 19.00'da ise İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

EURO 2020'de takımlar 4'erli 6 grupta bulunacak. Söz konusu gruplarda oynanacak 3'er karşılaşmanın sonrasında ilk iki sırada bulunan 12 takım bir üst tura yükselmiş olacak. Bu 12 takım yanında, en iyi puana sahip olan 4 üçüncü de son 16 turuna ismini yazdırmış olacak. Son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final maçları ise tek maç eleme usulüne göre yapılacak.

EURO 2020 A GRUBU MAÇ TARİHLERİ VE OYNANACAK STADLAR

A Grubu: 12-13-16-21 Haziran (Roma-Olimpiyat Stadı, Bakü-Olimpiyat Stadı)
B Grubu: 13-17-18-22 Haziran (Kopenhag-Parken Stadı, Petersburg-Petersburg Stadı)
C Grubu: 14-18-22 Haziran (Amsterdam-Johan Cruyff Arena, Bükreş-Ulusal Arena)
D Grubu: 14-15-19-23 Haziran (Londra-Wembley Stadı, Glasgow-Hampden Park)
E Grubu: 15-19-20-24 Haziran (Bilbao-San Mames Stadı, Dublin-Dublin Arena)
F Grubu: 16-20-24 Haziran (Budapeşte-Puskas Arena, Münih-Allianz Arena)

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