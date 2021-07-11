EURO 2020 finali: İngiltere İtalya karşısında 1-0 önde

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda İngiltere-İtalya arasında oynanan EURO 2020 final maçında İngiltere 1-0 öne geçti.

İngiltere 2. dakikada Luke Shaw'la golü buldu. İngiltere, tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final oynuyor.

EURO 2020 finalini Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetiyor.

İngiltere, turnuvada daha önce 1968 ve 1996'da yarı final oynamıştı. İtalya ise daha önce bir kez Avrupa Şampiyonası'nı kazandı.

İngiltere tarihinde bir kez, 1966'da Dünya Kupası'nı kazandı. İtalya'nın ise 4 Dünya Şampiyonluğu bulunuyor.

Maç öncesi arbede

Maç öncesi final maçına bilet bulamayan bazı taraftarlar, Wembley Stadyumu'nun çevresindeki güvenlik bariyerlerini yıkıp stadyuma girmeye çalıştı.

Wembley Stadyumu sözcüsü, ekstra güvenlik önlemlerinin hızla devreye girdiğini, maça biletsiz hiçbir taraftarın alınmadığını belirtti.

90 bin kapasiteli stadyuma 60 bin kişi alındı. Karşılaşmayı yaklaşık 9 bin İtalyan taraftar izliyor.

11 Avrupa şehrinin ev sahipliğinde oynanan EURO 2020'de İngiltere, final dahil oynadığı 7 maçın 6'sını evinde, Wembley'de oynadı.