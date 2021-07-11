SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. EURO 2020 finali: İngiltere İtalya karşısında 1-0 önde

EURO 2020 finali: İngiltere İtalya karşısında 1-0 önde

11.07.2021 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda İngiltere-İtalya arasında oynanan EURO 2020 final maçında İngiltere 1-0 öne geçti. İngiltere 2. dakikada Luke Shaw'la golü buldu. İngiltere tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası finali oynuyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda İngiltere-İtalya arasında oynanan EURO 2020 final maçında İngiltere 1-0 öne geçti.

İngiltere 2. dakikada Luke Shaw'la golü buldu. İngiltere, tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final oynuyor.

EURO 2020 finalini Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetiyor.

İngiltere, turnuvada daha önce 1968 ve 1996'da yarı final oynamıştı. İtalya ise daha önce bir kez Avrupa Şampiyonası'nı kazandı.

İngiltere tarihinde bir kez, 1966'da Dünya Kupası'nı kazandı. İtalya'nın ise 4 Dünya Şampiyonluğu bulunuyor.

ingiliz taraftarlar

Maç öncesi arbede

Maç öncesi final maçına bilet bulamayan bazı taraftarlar, Wembley Stadyumu'nun çevresindeki güvenlik bariyerlerini yıkıp stadyuma girmeye çalıştı.

Wembley Stadyumu sözcüsü, ekstra güvenlik önlemlerinin hızla devreye girdiğini, maça biletsiz hiçbir taraftarın alınmadığını belirtti.

90 bin kapasiteli stadyuma 60 bin kişi alındı. Karşılaşmayı yaklaşık 9 bin İtalyan taraftar izliyor.

11 Avrupa şehrinin ev sahipliğinde oynanan EURO 2020'de İngiltere, final dahil oynadığı 7 maçın 6'sını evinde, Wembley'de oynadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kupa Amerika Arjantin'inKupa Amerika Arjantin'in
PARTNEREstetiğin dozunu kaçırdı! Petek Dinçöz tanınmaz haldeEstetiğin dozunu kaçırdı! Petek Dinçöz tanınmaz halde
Wimbledon'da kazanan Novak Djokovic!Wimbledon'da kazanan Novak Djokovic!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

11 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

11 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Endişelendiren olay! 10 ayın ardından ilk kez...

Endişelendiren olay! 10 ayın ardından ilk kez...

EURO 2020'nin en kötü 11'i açıklandı! Listede 2 Türk var

EURO 2020'nin en kötü 11'i açıklandı! Listede 2 Türk var

Fenerbahçe'ye bomba teklif

Fenerbahçe'ye bomba teklif

Kırkpınar'da kazanan güreşçi belli oldu!

Kırkpınar'da kazanan güreşçi belli oldu!

Vitor Pereira, 5 futbolcuyu kamptan gönderdi

Vitor Pereira, 5 futbolcuyu kamptan gönderdi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Babasının istifa haberini duyurdu

Babasının istifa haberini duyurdu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kulüpler Birliği'nden sert açıklama! "Maçlara çıkmayız!"

Kulüpler Birliği'nden sert açıklama! "Maçlara çıkmayız!"

Gündem yaratan Taylan Antalyalı açıklaması

Gündem yaratan Taylan Antalyalı açıklaması

Eski Beşiktaşlı artık Fenerbahçe'de

Eski Beşiktaşlı artık Fenerbahçe'de

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.