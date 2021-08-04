EURO 2020 finali: İtalya İngiltere'yi penaltılarda yenerek Avrupa Futbol Şampiyonu oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda İngiltere-İtalya arasında oynanan EURO 2020 final maçında İtalya İngiltere'yi penaltılarda yenerek 2. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazandı.

Maça hızlı başlayan İngiltere 2. dakikada Luke Shaw'la golü buldu. Bu gol Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde atılan en hızlı gol oldu. İlk yarı bu skorla bitti.

İtalya ise 67. dakikada Leonardo Bonucci ile beraberliği yakaladı. Final maçında normal süre bu skorla sonuçlandı. Maç uzatmaya gitti.

Uzatmalarda da bu skor değişmedi ve maç penaltılara gitti.

Penaltılarda İtalya 3-2 üstünlüğü sağlayarak Avrupa Kupası'nı kazandı.

Maç İngiltere'nin tarihinde oynadığı ilk Avrupa Futbol Şampiyonası finaliydi.

EURO 2020 finalini Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetti.

İngiltere, turnuvada daha önce 1968 ve 1996'da yarı final oynamıştı. İtalya ise daha önce bir kez, 1968'de Avrupa Şampiyonası'nı kazanmıştı.

İngiltere tarihinde bir kez, 1966'da Dünya Kupası'nı kazandı. İtalya'nın ise 4 Dünya Şampiyonluğu bulunuyor.

Southgate: Çok acı verici

İngiltere'nin Teknik Direktörü Gareth Southgate maç sonrası yaptığı değerlendirmede, şampiyonluğu penaltılarda kaybetmenin çok acı verici olduğunu ancak oyuncuların ellerinden gelen her şeyi ortaya koyduklarını söyledi.

Southgate "Hepimiz birlikteyiz. Futbolcularım ülkeye unutulmaz anılar verdiler, kendileriyle gurur duymalılar" dedi ve takımın son 50 yıldır hiçbir İngiliz takımının olmadığı kadar başarılı olduğunu ekledi.

İngiliz takımının kaptanı Harry Kane ise "Ekip olarak başarımızdan gurur duymalıyız" dedi ancak bu yenilginin kendilerini kariyerleri boyunca üzmeye devam edeceğini ifade etti.

Prens William: Kendinizle gurur duyabilirsiniz

Maçı Wembley Stadyumu'nda izleyenler arasında, İngiltere tahtının ikinci varisi ve İngiltere Futbol Birliği Başkanı Cambridge Dükü Prens William da vardı.

Prens William maç sonrası attığı tweette İtalyan takımının tebrik etti ve İngiliz milli takımına da "Sonuna kadar geldik ama ne yazık ki bu kez bizim günümüz değildi. Başlarınızı dik tutup kendinizle gurur duyabilirsiniz. Biliyorum ki daha çok şeyler başaracağız" yazdı.

https://twitter.com/KensingtonRoyal/status/1414344588223987717?s=20

Maçı stadyumda izleyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson da İngiltere takımının "kahramanlar gibi" oynadığını söyleyerek takımı tebrik etti.

Maç öncesi arbede

Maç öncesi final maçına bilet bulamayan bazı taraftarlar, Wembley Stadyumu'nun çevresindeki güvenlik bariyerlerini yıkıp stadyuma girmeye çalıştı.

Wembley Stadyumu sözcüsü, ekstra güvenlik önlemlerinin hızla devreye girdiğini, maça biletsiz hiçbir taraftarın alınmadığını belirtti.

90 bin kapasiteli stadyuma 60 bin kişi alındı. Karşılaşmayı yaklaşık 9 bin İtalyan taraftar izliyor.

11 Avrupa şehrinin ev sahipliğinde oynanan EURO 2020'de İngiltere, final dahil oynadığı 7 maçın 6'sını evinde, Wembley'de oynadı.