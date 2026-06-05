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Hakan Safi’nin iddialarına hem Porto’dan hem Al Ahli’den şok yalanlama

Hakan Safi yönetiminin transfer şovuna uluslararası arenadan üst üste soğuk duş etkisi yaratacak yalanlamalar geldi.

Hakan Safi’nin iddialarına hem Porto’dan hem Al Ahli’den şok yalanlama
Burak Kavuncu

Hakan Safi'nin transfer iddiaları dünya basınında geniş yankı buldu. Porto Başkanı Villas-Boas'ın kendisini aradığını söyleyen Safi'yi Portekiz basını yalanlarken; Merih Demiral'ı aldıklarını iddia ettiği Al Ahli Kulübü ise "Merih 2029'a kadar bizimle" diyerek rest çekti.

HAKAN SAFİ’NİN TRANSFER İDDİALARINA ÇİFTE ŞOK! HEM PORTO HEM AL AHLİ PEŞ PEŞE YALANLADI

Hakan Safi’nin iddialarına hem Porto’dan hem Al Ahli’den şok yalanlama 1

Transfer piyasasında Luis Suarez ve Merih Demiral anlaşmalarıyla büyük sükse yaptığını iddia eden Hakan Safi yönetimine, Avrupa ve Orta Doğu’dan çok sert yalanlamalar geldi. Safi'nin dünya basınında yankı bulan açıklamalarının ardından, hem Portekiz’in köklü kulübü Porto hem de Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli adeta bayrak açtı.

O JOGO: "VİLLAS-BOAS İLE GÖRÜŞME..."

Hakan Safi’nin iddialarına hem Porto’dan hem Al Ahli’den şok yalanlama 2

Hakan Safi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bugün Porto Başkanı arkadaşım Villas Boas aradı. 'Büyük bir iş başardın, Suarez'i ben alacaktım. Nasıl başardın?' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Portekiz’in dünyaca ünlü spor gazetesi O Jogo, bu iddiayı doğrulamadı. Kulüp kaynaklarına dayandırılan haberde şu ifadelere yer verildi:

"O Jogo'nun ulaştığı bilgilere göre Porto Başkanı Andre Villas-Boas'ın böyle bir açıklaması veya telefon görüşmesi hiç gerçekleşmedi. Hakan Safi'nin söz konusu iddialarının ise herhangi bir dayanağı bulunmuyor."

SUUDİ ARABİSTAN’DAN MERİH DEMİRAL RESTİ: "2029’A KADAR BİZİMLE!"

Hakan Safi’nin iddialarına hem Porto’dan hem Al Ahli’den şok yalanlama 3

Safi yönetiminin bir diğer büyük iddiası olan Merih Demiral transferine de Suudi Arabistan kanadından duvar örüldü. Al Riyadh gazetesine konuşan Al Ahli yönetimi, milli stoperi bırakmaya niyetleri olmadığını sert bir dille açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, "Merih Demiral ile sözleşmemizi 2029'a uzattığımız için onu bırakmayı düşünmüyoruz. Bizimle kalmaya devam edecek" denildi.

AL AHLİ’DEN GÖNDERMELİ PAYLAŞIM!

Hakan Safi’nin iddialarına hem Porto’dan hem Al Ahli’den şok yalanlama 4

Açıklamalarla yetinmeyen Al Ahli Kulübü, Hakan Safi'nin iddialarının hemen ardından sosyal medya hesaplarından Merih Demiral’ın takımda kalacağına vurgu yapan özel bir paylaşım imza atarak Safi yönetimine doğrudan göndermede bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Merih Demiral Luis Suarez fenerbahçe Hakan Safi
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