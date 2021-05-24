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Euro 2020: İspanya kadrosunda Sergio Ramos ve Real Madrid'li oyuncu yok

24.05.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique, Euro 2020 kadrosunu açıkladı. Real Madrid ve İspanya Milli Takım Kaptanı Sergio Ramos ile birlikte Real Madrid'den hiçbir oyuncu kadroda yer almadı.

Euro 2020: İspanya kadrosunda Sergio Ramos ve Real Madrid'li oyuncu yok

İspanya'da kaptan Sergio Ramos, Euro 2020 kadrosuna alınmadı. İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique, 180 kez Milli Takım forması giyen tecrübeli futbolcuyu seçmedi. Barcelona'nın eski çalıştırıcısı, Sergio Ramos'un yanısıra, Real Madrid'de forma giyen Dani Carvajal, Lucas Vazquez, Isco, Nacho ve Alvaro Odriozola da olmak üzere hiçbir oyuncuyu kadroya çağırmadı.

Tarihte ilk kez büyük bir turnuvada İspanya Milli Takımında, Real Madrid'li futbolcu olmayacak.

Bu sezon zaman zaman sakatlıklarla boğuşan Sergio Ramos, Euro 2004'ten bu yana ilk kez İspanya Milli Takımında forma giyemeyecek.

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique tercihleriyle ilgili konuşurken, "Bir karar vermeniz gerektiğinde katılanların, katılmayanların olması normaldir. Ramos'un yokluğu şu andaki durumundan kaynaklı. Özellikle Ocak ayından bu yana sağlıklı şekilde forma giyemiyor" dedi.

Sergio Ramos'un Milli Takım ile katıldığı turnuvalar

2006 Dünya Kupası
Euro 2008
2009 Konfederasyonlar Kupası
2010 Dünya Kupası
Euro 2012
2013 Konfederasyonlar Kupası
2014 Dünya Kupası
Euro 2016
2018 Dünya Kupası

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İspanya
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