EURO 2020'nin en iyisi Uğurcan Çakır

EURO 2020'de gösterdiği performans ile adeta sınıfta kalan milli takımımızda Uğurcan Çakır grup aşamasının en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.

3 maçta toplam 8 gol yiyen 26 yaşındaki kaleci buna rağmen yaptığı 18 kurtarışla kendi alanında zirvede yer aldı. Uğurcan'ı 14'er kurtarışla Galli Danny Ward, Makedon Stole Dimitrievski ve Fin Lukas Hradecky takip ederken Slovak kaleci 11 kurtarışla Martin Dubravka ilk 5'yer almayı başardı.

SADECE WARD YOLA DEVAM EDİYOR

İlk beşte yer alan kalecilerden sadece Galli Danny Ward'un turnuvaya devam etmesi dikkat çekti.



