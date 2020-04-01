EURO 2020 Play-Off maçları eylül ayına ertelendi

UEFA, bugün 55 ülke federasyonunun temsilcileri ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Toplanın gündemi ise koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen liglerin durumu.

Almanya'nın ünlü haber kaynağı ZDF'nin haberine göre; UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının Temmuz-Ağustos aylarında oynanmasına karar verdi. Buna göre, Haziran ayındaki tüm uluslararası maçlar ertelendi ve Sonbahara kadar da oynanmayacak.

EURO 2020 MAÇLARI DA ERTELENDİ

UEFA, haziranda oynanması planlanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off maçlarının eylüle ertelendiğini açıkladı.

