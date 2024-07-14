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EURO 2024 finalinde, kırılması imkansız olan rekor kırıldı! Pele artık zirvede değil...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.07.2024 22:16
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde İspanya ile İngiltere karşılaştı. İspanya'nın genç çocuğu Lamine Yamal, yıllardır Pele'de olan ve kırılması çok zor gözüken rekoru kırdı.

EURO 2024 finalinde, kırılması imkansız olan rekor kırıldı! Pele artık zirvede değil...
Lamine Yamal

Lamine Yamal

İSP İspanya
Yaş: 17 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
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İspanya ile İngiltere, kozlarını Berlin’deki Olimpiyat Stadı’nda paylaştı. Maçın ilk düdüğüyle birlikte kırılması imkansız olarak nitelendirilen rekor kırıldı.

PELE'NİN ELİNDEN ALDI

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EURO 2024 finalinde ilk 11'de yer alan Lamine Yamal, uluslararası turnuva finallerinde forma giyen en genç oyuncu olma unvanını Pele'den devraldı.

HENÜZ 18 YAŞINDA

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Final maçına 17. doğum gününden 1 gün sonra çıkan Yamal, şampiyona tarihine geçti.

EN GENÇ FORMA GİYEN OYUNCU

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Barcelona forması giyen İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, EURO 2024'te daha önce de rekorlar kırdı.

Şampiyonada B Grubu'nda mücadele eden İspanya'nın, Hırvatistan karşılaşmasında sahaya çıkan Yamal, turnuva tarihinin en genç forma giyen oyuncusu rekorunun (16 yaş 338 gün) sahibi oldu. Daha önce 17 yaş 246 günlükken EURO 2020'de forma giyen Polonyalı Kacper Kozlowski, rekoru elinde bulunduruyordu.

EN GENÇ GOL ATAN OYUNCU

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Yamal aynı zamanda, EURO 2024 yarı finalinde de Fransa'ya attığı şık golle turnuva tarihinin en genç gol atan oyuncu rekorunu da (16 yaş 362 gün) ele geçirdi. Yamal ayrıca bu karşılaşmada maçın oyuncusu ödülünün de sahibi oldu. Yamal'dan önce Avrupa Şampiyonası'nda gol atan en genç oyuncu rekoru İsviçreli Johan Vonlanthen'e (18 yıl, 141 gün) aitti. Vonlanthen, EURO 2004'te Fransa maçında attığı golle rekoru ele geçirmişti.

İspanyol futbolcu, Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında da 16 yaş 57 günlük iken Gürcistan'a attığı golle, eleme aşamalarında en genç gol atan oyuncu olmuştu.

EURO 2024'TE ASİSTLERDE DE ZİRVEDE

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Lamine Yamal, EURO 2024'te asist krallığında da zirvede yer alıyor.

İspanya'nın attığı 13 gole 3 asist ve 1 gollük katkı yapan Yamal, turnuvada en fazla asist yapan oyuncu sıralamasında ilk basamakta bulunuyor.

KRAMPONUNDA FAS VE EKVATOR GİNESİ BAYRAKLARI

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Lamine Yamal, Faslı bir baba ve Ekvator Ginesi'nden bir annenin çocuğu olarak Barselona kentinin kuzeyindeki işçi mahallerinden Rocafonda'da doğdu.

Yamal, anne ve babasının kökenlerini kramponunda yaşatıyor. Genç yıldızın Avrupa Şampiyonası'nda giydiği kramponların üzerinde Fas ve Ekvator Ginesi'nin bayrakları işlenmiş olarak bulunuyor.

Euro 2024
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