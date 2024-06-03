EURO 2024 için geri sayım!

Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) başlamasına 2 hafta kaldı.

Almanya'daki 10 şehirde düzenlenecek şampiyona, 14 Haziran Cuma günü Almanya ile İskoçya arasında Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak açılış karşılaşmasıyla başlayacak.

EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

Grup maçlarının 26 Haziran'da biteceği turnuvada, son 16 turu aşaması 29 Haziran'da başlayacak.

Turnuvada 5-6 Temmuz'da çeyrek final ve 9-10 Temmuz'da da yarı final maçları oynanacak. EURO 2024'ün şampiyonu, 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçıyla belli olacak.

Almanya'da 1 ay sürecek futbol şöleninde açılışından kapanışına kadar toplam 51 maç yapılacak.

Şampiyonanın maçlarının yapılacağı statlardan Allianz Arena 66 bin, Berlin Olimpiyat Stadı 71 bin, BVB Dortmund Stadı 62 bin, Stuttgart Arena 51 bin, Gelsenkirchen'deki Arena AufSchalke 50 bin, Hamburg'daki Volkspark Stadı 49 bin, Düsseldorf ve Frankfurt Arena 47 bin, Köln Stadı 43 bin ve Leipzig Stadı 40 bin seyirci kapasitesine sahip.

İlk 2 sıradakiler ve en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turunda

EURO 2024'te dörderli 6 grupta toplam 24 takım mücadele edecek.

Grupları ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak.

Son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.

TÜRKİYE F GRUBU'NDA

A Milli Futbol Takımı, F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak.

Milli takım, gruptaki ikinci müsabakasını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.

GRUPLAR

A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre

B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk

C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere

D Grubu: Polonya, Hollanda, Avusturya, Fransa

E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, Ukrayna

F Grubu: Türkiye, Gürcistan, Portekiz, Çekya

TOPLAM PARA ÖDÜLÜ 331 MİLYON EURO

EURO 2024'e katılacak takımlara dağıtılacak para ödülü miktarı, toplam 331 milyon avro olacak.

Turnuvaya katılacak takımlara katılım ücreti olarak 9 milyon 250 bin avro ödenecek. Takımlar, galibiyet için 1 milyon avro, beraberlik için 500 bin avro kazanacak.

Gruptan çıkıp son 16 turuna katılan ekiplere 1,5 milyon, çeyrek finale çıkan takımlara 2,5 milyon, yarı finale kalan takımlara ise 4 milyon avro verilecek.

EURO 2024 şampiyonuna 8 milyon avro tutarında ek ödeme yapılacak. Şampiyon takımın gruptaki 3 maçını da kazanması durumunda alabileceği maksimum para ödülü 28 milyon 250 bin avroya ulaşacak.

İkinci olana ise 5 milyon avro tutarında ek ödeme yapılacak.

SON ŞAMPİYON İTALYA

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın son şampiyonu İtalya oldu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan final maçında İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupayı müzesine götürdü.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 11 Temmuz'da oynanan final maçını penaltılarla kazanan İtalya, 53 yıl aradan sonra turnuvadaki ikinci şampiyonluğuna ulaşmıştı.

