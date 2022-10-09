EURO 2024 kura çekimiyle alakalı detaylar merak konusu oldu. EURO 2024 kura çekimi Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan Festhalle Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Peki EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 elemeleri kura çekimi hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
EURO 2024 kura çekimi 9 Ekim (bugün) gerçekleştirilecek. Saat 13.00 itibarıyla başladı. Toplamda 53 takım katılım sağlayacağı turnuva 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Kura çekimi TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
İşte EURO 2024'deki torbalar ve Türkiye'nin muhtemel rakipleri;
Torba: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka, Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya
Torba: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya
Torba: Ukrayna, İzlanda, Norveç, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan
Torba: TÜRKİYE, Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya
Torba: Slovakya, Kuzey İrlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta
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