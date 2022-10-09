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EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 elemeleri kura çekimi hangi kanalda?

09.10.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımımızın da yer aldığı EURO 2024 elemeleri kura çekimi bugün düzenlenecek. Kura çekimine Almanya ev sahipliği yapacak. Turnuvada 10 grupta 53 takım mücadele edecek. Peki EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 elemeleri kura çekimi hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 elemeleri kura çekimi hangi kanalda?

EURO 2024 kura çekimiyle alakalı detaylar merak konusu oldu. EURO 2024 kura çekimi Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan Festhalle Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Peki EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 elemeleri kura çekimi hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

EURO 2024 KURA ÇEKİMİ ELEMELERİ NE ZAMAN?

EURO 2024 kura çekimi 9 Ekim (bugün) gerçekleştirilecek. Saat 13.00 itibarıyla başladı. Toplamda 53 takım katılım sağlayacağı turnuva 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Kura çekimi TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İşte EURO 2024'deki torbalar ve Türkiye'nin muhtemel rakipleri;

  1. Torba: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka, Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya

  2. Torba: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya

  3. Torba: Ukrayna, İzlanda, Norveç, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan

  4. Torba: TÜRKİYE, Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya

  5. Torba: Slovakya, Kuzey İrlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta

  6. Torba: Andorra, San Marino, Lihtenştayn


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