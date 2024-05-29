EURO 2024 öncesi milli takımda şok! Çağlar Söyüncü kadrodan çıkarıldı...

Fenerbahçe’nin savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, milli oyuncu Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe’nin İstanbulspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig karşılaşmasında uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle 2024 Avrupa Şampiyonası’nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Takım’ın aday kadrosunda yer almayacağı ifade edildi.

3 HAFTA UZAK KALACAK

Sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılan Çağlar Söyüncü'nün tedavisine hemen başlandığı öğrenildi. Yıldız oyuncu en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.





