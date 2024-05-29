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EURO 2024 öncesi milli takımda şok! Çağlar Söyüncü kadrodan çıkarıldı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.05.2024 22:54
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Fenerbahçe’nin milli savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, sakatlığından dolayı A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

EURO 2024 öncesi milli takımda şok! Çağlar Söyüncü kadrodan çıkarıldı...
Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe’nin savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

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Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, milli oyuncu Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe’nin İstanbulspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig karşılaşmasında uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle 2024 Avrupa Şampiyonası’nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Takım’ın aday kadrosunda yer almayacağı ifade edildi.

3 HAFTA UZAK KALACAK

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Sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılan Çağlar Söyüncü'nün tedavisine hemen başlandığı öğrenildi. Yıldız oyuncu en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Çağlar Söyüncü milli takım
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