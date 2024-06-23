SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2024 Avrupa Şampiyonası
  4. EURO 2024'te Almanya, liderliği 90+2'de attığı golle aldı!

EURO 2024'te Almanya, liderliği 90+2'de attığı golle aldı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.06.2024 23:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2024 A Grubu'nun son maçları kapsamında İsviçre ile Almanya Frankfurt'ta karşı karşıya geldi. İsviçre'nin 92. dakikaya kadar önde götürdüğü mücadeleyi Almanya Niclas Füllkrug ile eşitledi ve maç 1-1 sona erdi.

EURO 2024'te Almanya, liderliği 90+2'de attığı golle aldı!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu’nun 3. maçında İsviçre, Almanya ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Almanya ve İsviçre gruptan çıkmayı garantiledi.

İtalyan hakem Daniele Orsato’nun düdük çaldığı maçın 28. dakikasında Dan Ndoye’nin golüyle İsviçre 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. 90+2. dakikada Niclas Füllkrug’un golüyle mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Almanya 7 puanla grubu lider tamamlarken, İsviçre 5 puanla ikinci oldu. İki takım da son 16 turuna adına yazdırdı.

ALMANYA LİDER BİTİRDİ

Screenshot_1

Bu skorun ardından Almanya grubunu lider tamamladı. 5 puanda kalan İsviçre ise grubu ikinci sırada tamamladı. Grubu 7 puanla lider tamamlayan Almanya'nın rakibi ise en iyi üçüncülerin belli olmasının ardından netleşecek.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Screenshot_2

Grubu ikinci sırada tamamlayan İsviçre, üst turda B Grubu'nun ikinci ile eşleşecek. Eşleşme ihtimali bulunan takımlar: İtalya, Arnavutluk, Hırvatistan.

Euro 2024 Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
90+10'da gelen golle turnuvaya veda ettiler!90+10'da gelen golle turnuvaya veda ettiler!
EURO 2024'te korkutan olay!EURO 2024'te korkutan olay!
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görevUEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Anahtar Kelimeler:
Almanya İsviçre euro 2024
En Çok Okunan Haberler
Ronaldo'dan Türkiye maçı sonrası paylaşım!

Ronaldo'dan Türkiye maçı sonrası paylaşım!

Arda Güler ile Montella arasında antrenmanda ilginç diyalog!

Arda Güler ile Montella arasında antrenmanda ilginç diyalog!

Diyarbakır ve Mardin'deki yangınının kaynağı belli oldu!

Diyarbakır ve Mardin'deki yangınının kaynağı belli oldu!

Rusya'da peş peşe saldırılar: Önce polislere sonra ise kilise ve sinagoga saldırdılar! Ölü ve yaralılar var

Rusya'da peş peşe saldırılar: Önce polislere sonra ise kilise ve sinagoga saldırdılar! Ölü ve yaralılar var

Ronaldo'dan Arda'ya yapılan olay hareketten sonra ilk açıklama geldi!

Ronaldo'dan Arda'ya yapılan olay hareketten sonra ilk açıklama geldi!

Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu ve İsmail Yüksek'ten açıklamalar!

Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu ve İsmail Yüksek'ten açıklamalar!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.