EURO 2024'te Almanya, liderliği 90+2'de attığı golle aldı!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu’nun 3. maçında İsviçre, Almanya ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Almanya ve İsviçre gruptan çıkmayı garantiledi.

İtalyan hakem Daniele Orsato’nun düdük çaldığı maçın 28. dakikasında Dan Ndoye’nin golüyle İsviçre 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. 90+2. dakikada Niclas Füllkrug’un golüyle mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Almanya 7 puanla grubu lider tamamlarken, İsviçre 5 puanla ikinci oldu. İki takım da son 16 turuna adına yazdırdı.

ALMANYA LİDER BİTİRDİ

Bu skorun ardından Almanya grubunu lider tamamladı. 5 puanda kalan İsviçre ise grubu ikinci sırada tamamladı. Grubu 7 puanla lider tamamlayan Almanya'nın rakibi ise en iyi üçüncülerin belli olmasının ardından netleşecek.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Grubu ikinci sırada tamamlayan İsviçre, üst turda B Grubu'nun ikinci ile eşleşecek. Eşleşme ihtimali bulunan takımlar: İtalya, Arnavutluk, Hırvatistan.





