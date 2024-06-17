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EURO 2024'te C Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.06.2024 07:54
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda ilk maçlar sona erdi.

EURO 2024'te C Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı

Almanya'nın 10 şehir ve stadında organize edilen Avrupa'nın futbolda milli takımlar düzeyindeki en önemli turnuvasında İngiltere, Danimarka, Slovenya ve Sırbistan'ın yer aldığı C Grubu'nda ilk maçlar oynandı.

Grupta günün ilk maçında Slovenya, Danimarka ile 1-1 berabere kaldı ve her iki takımda 1'er puana razı oldu.

Son finalist İngiltere ise Arena AufSchalke'de Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Yıldız oyuncusu Jude Bellingham'ın tek golüyle rakibini mağlup eden İngiltere, grupta ilk maçlar sonunda avantajı sağladı.

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