EURO 2024’te son 16 turuna yükselen ilk takımlar belli oldu

Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın A Grubu üçüncü maçında İsviçre ile Almanya karşı karşıya geldi. Frankfurt Arena’da oynanan karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çaldı. Daniele Orsato’nun yardımcılıklarını ise Ciro Carbone ile Alessandro Giallatini yaptı. Çekişmeli geçen karşılaşmada kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

ALMANYA VE İSVİÇRE ÇIKTI

İsviçre’nin golünü 28’inci dakikada Dan Ndoye kaydederken, Almanya’nın golü ise 90+2’nci dakikada Niclas Füllkrug’tan geldi. Bu sonucun ardından organizasyona ev sahipliği yapan Almanya, grubu 7 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. İsviçre ise 5 puanla grubu Almanya’nın ardında ikinci sırada bitirdi.

A Grubu’ndaki bir diğer mücadele ise İskoçya ile Macaristan arasında oynandı. Stuttgart Arena’da oynanan karşılaşmayı Arjantin Futbol Federasyonu’ndan Facundo Tello yönetti. Facundo Tello’nun yardımcılıklarını ise Gabriel Chade ile Ezequiel Brailovsky üstlendi. Karşılıklı pozisyonlarla geçen karşılaşmada Macaristan, son dakikada bulduğu golle kazandı. Macaristan’a galibiyeti getiren golü 90+10’uncu dakikada Kevin Csoboth kaydetti. Bu sonucun ardından Macaristan, ilk galibiyetini alarak grubu 3 puanla üçüncü sırada bitirdi. İskoçya ise organizasyonu 1 puanla tamamlayarak turnuvaya veda etti.

MACAR OYUNCU BARBANAS VARGA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Öte yandan karşılaşmada Macar oyuncu Barbanas Varga baygınlık geçirdi. Mücadelenin 68’inci dakikasında ceza sahası içerisinde İskoç kaleci Angus Gunn ile Barbanas Varga çarpıştı. İki oyuncu da yerde kalırken, sağlık ekipleri sahaya girerek Gunn ile Varga’ya müdahale etti. Angus Gunn ayağa kalkarken, durumu daha da kötüleşen Barbanas Varga’ya önce takım arkadaşları etrafına set ördü. Ardından tedavi esnasının görüntülenmemesi için Varga’nın etrafına battaniye çekildi. Birkaç dakika sonra Barbanas Varga, üstü örtülü şekilde sedyeyle dışarıya çıkarıldı.





