SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2024 Avrupa Şampiyonası
  4. EURO 2024’ün en değerli sağ beki Trent Alexander Arnold!

EURO 2024’ün en değerli sağ beki Trent Alexander Arnold!

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
03.06.2024 13:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2024 öncesi geri sayım sürerken en yüksek piyasa değerine sahip sağ bek Trent Alexander Arnold oldu.

EURO 2024’ün en değerli sağ beki Trent Alexander Arnold!

Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası için geri sayımın devam ettiği dönemde en değerli sağ bek netlik kazandı. İngiltere Milli Takımı’nın sağ beki Trent Alexander Arnold, EURO 2024’te sahaya çıkacak en değerli sağ bek olarak ön plana çıktı.

Trent Alexander Arnold’ın 70 milyon euroluk piyasa değeri en değerli sağ bek olmasını sağladı. Slovakya’dan Peter Pekarik, 300 bin euroyla en düşük piyasa değerine sahip sağ bek konumunda.

EURO 2024’te sahne alacak sağ bekler arasında en yüksek piyasa değerine sahip 10 futbolcu şu şekilde:

1-) 70 milyon € | Trent Alexander Arnold - İngiltere
2-) 50 milyon € | Joshua Kimmich - Almanya
3-) 50 milyon € | Jeremie Frimpong | Belçika
4-) 35 milyon € | Diogo Dalot - Portekiz
5-) 32 milyon € | Lutsharel Geertruida - Hollanda
6-) 30 milyon € | Joao Cancelo - Portekiz
7-) 27 milyon € | Denzel Dumfries - Hollanda
8-) 20 milyon € | Benjamin Henrichs - Almanya
9-) 18 milyon € | Giovanni Di Lorenzo - İtalya
10-) 17 milyon € | Timothy Castagne - Belçika

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jose Mourinho ilk basın toplantısı düzenliyor! Jose Mourinho ilk basın toplantısı düzenliyor!
Euro 2024'ün maskotu Albert, çocuklara ilham verecekEuro 2024'ün maskotu Albert, çocuklara ilham verecek
İsviçre'nin EURO 2024 yolu: Almanya, Macaristan ve İskoçya ile karşılaşacakİsviçre'nin EURO 2024 yolu: Almanya, Macaristan ve İskoçya ile karşılaşacak
Anahtar Kelimeler:
Almanya milli takım
En Çok Okunan Haberler
'Selahattin'le ilgili bambaşka bir şey anlatacağım' Şok üstüne şok

'Selahattin'le ilgili bambaşka bir şey anlatacağım' Şok üstüne şok

Aldatıldığını düşündü evi bastı! Karısının yanında yakaladığı adam 3. kattan aşağı atladı

Aldatıldığını düşündü evi bastı! Karısının yanında yakaladığı adam 3. kattan aşağı atladı

Maç sırasında ekranda gözüktü! Taciz mesajları sonrası hesabını gizledi

Maç sırasında ekranda gözüktü! Taciz mesajları sonrası hesabını gizledi

Herkesi şaşırtan olay! Mourinho'dan Fatih Terim'e telefon

Herkesi şaşırtan olay! Mourinho'dan Fatih Terim'e telefon

Mourinho'nun ilk isteği belli oldu! R. Madrid'in yıldızı ile bizzat görüşecek

Mourinho'nun ilk isteği belli oldu! R. Madrid'in yıldızı ile bizzat görüşecek

Kutlamalara Arda Güler damgası! İspanya onu konuşuyor

Kutlamalara Arda Güler damgası! İspanya onu konuşuyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Bu fiyata bu kalite mükemmel!" Çok satan Columbia ürünlerini seçtik

"Bu fiyata bu kalite mükemmel!" Çok satan Columbia ürünlerini seçtik

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.