EURO 2024’ün en değerli sağ beki Trent Alexander Arnold!

Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası için geri sayımın devam ettiği dönemde en değerli sağ bek netlik kazandı. İngiltere Milli Takımı’nın sağ beki Trent Alexander Arnold, EURO 2024’te sahaya çıkacak en değerli sağ bek olarak ön plana çıktı.

Trent Alexander Arnold’ın 70 milyon euroluk piyasa değeri en değerli sağ bek olmasını sağladı. Slovakya’dan Peter Pekarik, 300 bin euroyla en düşük piyasa değerine sahip sağ bek konumunda.

EURO 2024’te sahne alacak sağ bekler arasında en yüksek piyasa değerine sahip 10 futbolcu şu şekilde:

1-) 70 milyon € | Trent Alexander Arnold - İngiltere

2-) 50 milyon € | Joshua Kimmich - Almanya

3-) 50 milyon € | Jeremie Frimpong | Belçika

4-) 35 milyon € | Diogo Dalot - Portekiz

5-) 32 milyon € | Lutsharel Geertruida - Hollanda

6-) 30 milyon € | Joao Cancelo - Portekiz

7-) 27 milyon € | Denzel Dumfries - Hollanda

8-) 20 milyon € | Benjamin Henrichs - Almanya

9-) 18 milyon € | Giovanni Di Lorenzo - İtalya

10-) 17 milyon € | Timothy Castagne - Belçika

