EuroBasket 2025'te 12 Dev Adam yarı finalde! Çeyrek finalde Polonya'yı da geçerek tarih yazıyoruz...

EuroBasket 2025'te A Milli Erkek Basketbol Takımımız Polonya ile çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi. Milliler sahadan 91-77 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

MAÇ DENGELİ BAŞLADI!

A Milli Erkek Basketbol Takımımız yarı final mücadelesi için sahaya çıkarken, maça iki takımda karşılıklı basketlerle başladı. Karşılaşmanın ilk çeyreğinde denge bir türlü bozulmazken, ilk periyot 19-19 eşitlikle sona erdi.

FARKI AÇTIK

İkinci çeyrek ile birlikte maça ağırlığını koyan Ergin Ataman’ın öğrencileri, çeyrek boyunca üstün olan taraftı. İkinci çeyrekte tam 27 sayı atmayı başaran Milliler, devreye de 46-32 önde girdi.

ALPEREN YİNE DEVREDEYDİ

Alperen Şengün ilk yarıyı 10 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle tamamladı. Kenan Sipahi 8 sayı, Cedi Osman ve Shane Larkin 7'şer sayı üretti.

YARI FİNALE KOŞTUK…

Karşılaşmanın 3.çeyreğinde de farkı açan A Milli Takım 65-50’lik skorla ayrılan son çeyreğe başladı. Son çeyrekte Polonya farkı azaltsa da maçta üstünlüğünü hiç bırakmayan 12 Dev Adam sahadan 91-77 galip ayrıldı.