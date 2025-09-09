EuroBasket 2025'te 12 Dev Adam yarı finalde! Çeyrek finalde Polonya'yı da geçerek tarih yazıyoruz...

EuroBasket 2025'te A Milli Erkek Basketbol Takımımız Polonya ile çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi. Milliler sahadan 91-77 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.
A Milli Erkek Basketbol Takımımız yarı final mücadelesi için sahaya çıkarken, maça iki takımda karşılıklı basketlerle başladı. Karşılaşmanın ilk çeyreğinde denge bir türlü bozulmazken, ilk periyot 19-19 eşitlikle sona erdi.
İkinci çeyrek ile birlikte maça ağırlığını koyan Ergin Ataman’ın öğrencileri, çeyrek boyunca üstün olan taraftı. İkinci çeyrekte tam 27 sayı atmayı başaran Milliler, devreye de 46-32 önde girdi.
Alperen Şengün ilk yarıyı 10 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle tamamladı. Kenan Sipahi 8 sayı, Cedi Osman ve Shane Larkin 7'şer sayı üretti.
Karşılaşmanın 3.çeyreğinde de farkı açan A Milli Takım 65-50’lik skorla ayrılan son çeyreğe başladı. Son çeyrekte Polonya farkı azaltsa da maçta üstünlüğünü hiç bırakmayan 12 Dev Adam sahadan 91-77 galip ayrıldı.
