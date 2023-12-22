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EuroCup'ta temsilcimize skandal muamele! Kenarda ne hoca var, ne oyuncu... İngiltere sadece 5 kişiye vize verdi

22.12.2023 08:35 | Son Güncelleme:
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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı, London Lions Women ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz yalnızca 5 oyuncu ile sahaya çıkmak zorunda kalırken, İngiltere'nin diğer oyucularımıza vize vermemesinden kaynaklı bu durumun yaşandığı ortaya çıktı.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı, İngiliz London Lions Women ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleye yalnızca 5 kişiyle çıkmak zorunda kalan temsilcimizde diğer oyuncularımızın vize alamadığı öğrenildi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

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Kulüpten yapılan açıklamada, eşleşmenin belli olmasının ardından sporcuların vize başvurusunun hızlı bir şekilde 3 Aralık'ta yapıldığı aktarılarak, "Tarafımıza bu eşleşmenin yapıldığının bildiriminden itibaren maçın İngiltere'de oynanacak olması sebebiyle tarafımızca sporcularımızın vize işlemlerine ilişkin başvurular 3 Aralık tarihinde başlatılmıştır.

London Lions Basketbol Kulübü tarafından bugün oynanacak müsabakaya ilişkin tarafımıza davet yazısı tanzim edilmiştir. Bu davet yazısı ile hem internet sitesi üzerinden hem de İngiltere Konsolosluğuna fiziken giderek vize başvurumuzu gerçekleştirdik." denildi.

Sürecin hızlandırılması adına Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileriyle irtibat sağlandığı ve İngiltere Büyükelçiliği ile de iletişime geçilerek vize başvurularının maçın oynanacağı güne kadar yetişmesinin önem arz ettiğinin aktarıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

5 OYUNCU İLE MAÇA ÇIKTILAR

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"Tarafımızca tüm işlemler süresi içerisinde yapılmış olmasına rağmen müsabakanın gerçekleştirileceği ülke federasyonu ile büyükelçiliği yardımcı olmayacaklarını, vizelerimizi yetiştirmeyeceklerini tarafımıza bildirerek bugünkü mağduriyetimize sebep olmuşlardır. Sporcularımızın hepsinin pasaportlarının tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olmasına, İngiltere'nin vize zorunluluğu bulunması sebebiyle vize muafiyeti olan 5 oyuncumuzu maça çıkmak üzere Londra'ya göndermiş olmamıza rağmen, bu durum kabul görmemiştir.

VİZELERİ ONAYLANMADI

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Tüm çabamıza rağmen 5 oyuncumuz dışında diğer oyuncularımızın vizelerinin İngiltere Büyükelçiliği tarafından onaylanmaması ve sürüncemede bırakılması sebebiyle bugün yapılacak olan müsabakaya takımımız katılım sağlayamamaktadır. Bu durumun yaşanmaması adına tüm çabamızın ve gayretimizin sonuçsuz kalması, hali hazırda bugün müsabakaya yalnız 5 oyuncumuz ile katılmamız sebebiyle madden ve manen uğrayacağımız zararın sorumlusunun biz olmadığımızı, takımımız adına tüm özveri ile çalışmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyuna bildiririz."

FARKLI MAĞLUBİYET

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Bursa Uludağ Basketbol takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş müsabakasında London Lions Basketbol'a 122-63 mağlup oldu. Bursa'da oynanan ilk maçı da London Lions Basketbol 77-53 kazanmıştı.

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