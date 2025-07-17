Euroleague’de 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu

Euroleague’de yeni sezonun programı belli oldu. Bu sezon takım sayısı 18’den 20’ye çıktı. Geçtiğimiz sezona göre 2025-2026 sezonunda Valencia Basket, Hapoel Tel Aviv ve Avrupa kıtası dışından Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketball mücadele edecek.

Euroleague’de normal sezon 30 Eylül Salı günü start alacak ve 17 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla sona erecek. Play-In karşılaşmaları da 21 Nisan Salı ve 24 Nisan Cuma günleri yapılacak. Play-off turu ise 28 Nisan Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak. 2026 Euroleague Final-Four organizasyonu 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Normal sezonun tamamlanmasının ardından ilk 6 sırayı alan takımlar play-off’a kalacak. Ligi 7, 8, 9 ve 10. sırada bitiren ekipler de Play-In’de oynayacak.

TÜRKİYE’DEN İKİ TAKIM MÜCADELE EDECEK

Bu sezon Euroleague’de; Efes, Monaco, Baskonia, Kızılyıldız, Dubai Basketball, Olimpia Milano, Barcelona, ​​Bayern Münih, Fenerbahçe Beko, Hapoel Tel Aviv, ASVEL, Maccabi Tel Aviv, Olympiakos, Panathinaikos, Paris Basketball, ​​Partizan, Real Madrid, Valencia Basket, Virtus Bologna ve Zalgiris Kaunas yer alacak.

İlk hafta son şampiyon Fenerbahçe, evinde Fransız ekibi Paris Basketball ile karşı karşıya gelecek. A. Efes ise İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile sahasında mücadele edecek. Fenerbahçe ile Efes arasında oynanacak Türk derbileri ise 6 ve 25. haftalarda yapılacak. Ergin Ataman’ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunan temsilcisi Panathinaikos da Alman ekibi Bayern Münih’i konuk edecek.

Euroleague’de ilk hafta programı şöyle:

30 Eylül Salı

Dubai Basketball - Partizan

Hapoel Tel Aviv - Barcelona

A. Efes - Maccabi Tel Aviv

Kızılyıldız - Olimpia Milano

Panathinaikos - Bayern Münih

Baskonia - Olympiakos

Virtus Bologba - Real Madrid

1 Ekim Çarşamba

Monaco - Zalgiris Kaunas

Fenerbahçe - Paris Basketball

ASVEL - Valencia Basket