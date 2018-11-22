SPOR

Euroleague’de 8. haftanın MVP’si Alexey Shved

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 22.11.2018 15:17 | Son Güncelleme

THY Euroleague’de 8. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Khimki Moskova’nın Rus basketbolcusu Alexey Shved seçildi. Shved, Buducnost Voli Podgorica galibiyetinde 22 sayı, 7 asist ve 7 ribaund ile oynadı ve 30 verimlilik puanı aldı.

Euroleague’de 8. haftanın MVP’si Alexey Shved

THY Euroleague’de 8. haftanın ardından en değerli oyuncu da belli oldu. Khimki Moskova’nın sahasında Buducnost Voli Podgorica 85-69 mağlup ettiği karşılaşmada galibiyeti getiren isim olan Alexey Shved, haftanın MVP’si seçildi. Shved müsabakayı 22 sayı, 7 asist ve 7 ribaund ile tamamladı. Rus basketbolcu bu performanslı ile 30 verimlilik puanı aldı.29 yaşındaki oyuncu , bu sezon ilk kez Euroleague’de haftanın MVP’si seçildi.

Baskonia Vitoria-Gasteiz'de forma giyen Fransız oyuncu Vincent Poirier da 30 verimlilik puanı elde etmişti ancak takımını AX Armani Olimpia Milano'ya mağlup olduğu için MVP ödülünü alamadı. Poirier 18 sayı, 10 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blok ile oynamıştı.

PARTNERSınırlı sayıda günün fırsatı inanılmaz indirimlerle 19-25 Kasım arası her gün Amazon Türkiye’de! Sınırlı sayıda günün fırsatı inanılmaz indirimlerle 19-25 Kasım arası her gün Amazon Türkiye’de!
Fenerbahçe 100 - 79 Darüşşafaka Tekfen (THY Euroleague)Fenerbahçe 100 - 79 Darüşşafaka Tekfen (THY Euroleague)
Anadolu Efes 90 - 77 Maccabi Fox (THY Euroleague)Anadolu Efes 90 - 77 Maccabi Fox (THY Euroleague)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
khimki moskova Alexey Shved Buducnost Voli Podgorica

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Abdullah Avcı: Sezon sonu 2 kupa daha alacağız

Abdullah Avcı: Sezon sonu 2 kupa daha alacağız

Sivasspor Usain Bolt ile görüşme halinde

Sivasspor Usain Bolt ile görüşme halinde

Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a gelmesi için tek şart alacaklarını bırakması

Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a gelmesi için tek şart alacaklarını bırakması

Süper Lig'de Rooney bombası!

Süper Lig'de Rooney bombası!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Euroleague’de 8. haftanın MVP’si Alexey Shved

Euroleague’de 8. haftanın MVP’si Alexey Shved

Fenerbahçe 100 - 79 Darüşşafaka Tekfen (THY Euroleague)

Fenerbahçe 100 - 79 Darüşşafaka Tekfen (THY Euroleague)

Anadolu Efes 90 - 77 Maccabi Fox (THY Euroleague)

Anadolu Efes 90 - 77 Maccabi Fox (THY Euroleague)

Anadolu Efes 78 - 62 Panathinaikos (THY Euroleague)

Anadolu Efes 78 - 62 Panathinaikos (THY Euroleague)

Fenerbahçe'den deplasmanda Olympiakos zaferi

Fenerbahçe'den deplasmanda Olympiakos zaferi

Daçka galibiyeti kıl payı kaçırdı

Daçka galibiyeti kıl payı kaçırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.