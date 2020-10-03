Euroleague'de ilk haftanın MVP'si Pierria Henry

Euroleague'de normal sezonun ilk haftası tamamlanırken, haftanın MVP'si (En değerli oyuncu) de belli oldu. Baskonia'nın evinde Real Madrid'i 76-63'lük skorla yendiği müsabakada yıldızlaşan Pierria Henry ilk haftanın MVP'si seçildi. ABD'li oyuncu, mücadeleyi 23 sayı, 6 asist ve 2 ribaund ile tamamladı. 27 yaşındaki basketbolcu bu performansı ile 32 verimlilik puanı aldı.
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