Euroleague'de ilk haftanın MVP'si Pierria Henry

Euroleague'de normal sezonun ilk haftası tamamlanırken, haftanın MVP'si (En değerli oyuncu) de belli oldu. Baskonia'nın evinde Real Madrid'i 76-63'lük skorla yendiği müsabakada yıldızlaşan Pierria Henry ilk haftanın MVP'si seçildi. ABD'li oyuncu, mücadeleyi 23 sayı, 6 asist ve 2 ribaund ile tamamladı. 27 yaşındaki basketbolcu bu performansı ile 32 verimlilik puanı aldı.

