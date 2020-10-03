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Euroleague'de ilk haftanın MVP'si Pierria Henry

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 03.10.2020 15:17 | Son Güncelleme

Euroleague'de 2020-21 sezonu tüm hızıyla başladı. Büyük heyecanda ilk hafta geride kalırken birinci maç döneminin en değerli oyuncusu da belli oldu. İlk haftanın MVP'si Baskonia'nın Real Madrid'i 76-63 mağlup ettiği maçta 23 sayı, 6 asist ve 2 ribaund ile oynayan ABD'li basketbolcu Pierria Henry seçildi. 27 yaşındaki basketbolcu, 32 verimlilik puanı elde etti.

Euroleague'de ilk haftanın MVP'si Pierria Henry

Euroleague'de normal sezonun ilk haftası tamamlanırken, haftanın MVP'si (En değerli oyuncu) de belli oldu. Baskonia'nın evinde Real Madrid'i 76-63'lük skorla yendiği müsabakada yıldızlaşan Pierria Henry ilk haftanın MVP'si seçildi. ABD'li oyuncu, mücadeleyi 23 sayı, 6 asist ve 2 ribaund ile tamamladı. 27 yaşındaki basketbolcu bu performansı ile 32 verimlilik puanı aldı.

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