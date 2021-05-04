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EuroLeague'de kader zamanı: Anadolu Efes - Real Madrid

04.05.2021 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Efes, THY EuroLeague play-off serisi son maçında Real Madrid'i konuk edecek.

EuroLeague'de kader zamanı: Anadolu Efes - Real Madrid

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında İspanya'nın Real Madrid takımını ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadelede saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

Anadolu Efes, üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinin ilk iki maçında Real Madrid'i 90-63 ve 91-68 yenerek 2-0 öne geçti. İspanyol temsilcisi sonraki iki mücadeleden 80-76 ve 82-76 galip ayrılarak seride durumu 2-2'ye getirdi.

İki takım, Avrupa Ligi'nde 37. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 36 müsabakanın 25'ini Real Madrid, 11'ini ise Anadolu Efes kazandı.

AVRUPA'DA 725. MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 725. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 724 karşılaşmada 412 galibiyet elde etti, 312 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 477. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 476 müsabakada 255 galibiyet ve 221 yenilgi yaşadı

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
çok guvenıyoruz sıze bu işi bitirin
şu hâliyle hak etmiyorsun Efes işin çok zor Madrid geçer turu
Eze eze f4'e efes'i yazdıracaz. Başarılar Anadolu Efes Kazanacağız...

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