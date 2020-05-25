SON DAKİKA | Euroleague'de sezon iptal edildi!

Turkish Airlines EuroLeague'de 2019-2020 sezonunun iptaline karar verildi. EuroLeague'e gelecek sezon aynı 18 takımla devam edilecek.
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