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SON DAKİKA | Euroleague'de sezon iptal edildi!

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 25.05.2020 13:46 | Son Güncelleme

Turkish Airlines EuroLeague'de 2019-2020 sezonunun iptaline karar verildi. EuroLeague'e gelecek sezon aynı 18 takımla devam edilecek.

SON DAKİKA | Euroleague'de sezon iptal edildi!

Turkish Airlines EuroLeague'de 2019-2020 sezonunun iptaline karar verildi. EuroLeague'e gelecek sezon aynı 18 takımla devam edilecek.

AYRINTILAR BİRAZDAN...

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