SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. THY Euro League
  4. EuroLeague'de sezonu tamamlamak için yeni sistem; Tek şehir!

EuroLeague'de sezonu tamamlamak için yeni sistem; Tek şehir!

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 03.04.2020 16:52 | Son Güncelleme

EuroLeague yönetimi sezonun tamamlanması için yeni bir sistemin araştırıldığı bildirildi. Askıya alınan sezon için tek şehirde iki gruplu bir turnuvaya ev sahipliği yapma olasılığını araştırılıyor.

EuroLeague'de sezonu tamamlamak için yeni sistem; Tek şehir!

EuroLeague'in tek şehirde iki gruplu bir turnuvaya ev sahipliği yapma olasılığını incelediği bildirildi.

EuroLeague, Mart ayında askıya aldığı sezonu tamamlamayı umuyor.

Marca'da yer alan habere göre, EuroLeague Baş Operasyon Sorumlusu Edward Scott, sezonu kurtarmak için Çin'in CBA ile yaptığından farklı olarak, hızlı bir turnuva düzenlenebileceğini söylemişti.

Scott'ın İspanyol "El Pais" gazetesine yaptığı açıklama şu şekilde: "Sıhhi nedenler veya son tarihler nedeniyle 18 takımın arenasında oynamak mümkün değilse, tüm maçları tek bir şehirde bir veya iki spor salonunda düzenlemeye konsantre olmayı seçebiliriz. Son seçenek, kulüplerin daha doğrudan bir çözüm için yarışma formatındaki ilgili değişikliği yapmalarıdır."

Durumun böyle olması halinde, Scott'a göre: "Oyuncular, antrenörler ve kulüp çalışanlarının hapsedildikleri yerden geri dönüp işe gitmeleri için yaklaşık üç günü olacak. Ardından zorunlu 14 günlük karantina uzatma süresi etkinleştirilecek. Ve tüm takımlar hazır olduğunda, sezona devam etmeden önce iki haftalık kısa bir sezon öncesi dönem başlayacak. Toplamda, sezona devam edebilmek neredeyse bir ay sürecek, bu, NBA'in 2011-12 sezonundaki lokavtından sonra çalışma şekliydi. Bu dönem, sporcuların sağlığını garanti ediyor."

Şu anda iki EuroLeauge arenasına sahip olan şehirler, sadece İstanbul, Moskova ve Atina (Pire limanı ile birlikte). Madrid'deki WiZink Center'ın, son çare olasılığı olarak gerçekleşirse, halihazırda bir EuroLeague Final Eight'a ev sahipliği yapması teklif edilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi
Anadolu Efes'e Shane Larkin'den kötü haber!Anadolu Efes'e Shane Larkin'den kötü haber!
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Euroleague tek şehir yeni sistem

En Çok Okunan Haberler

TÜBİTAK'ta görevli profesör: Yapılmazsa milyonlar ölebilir

TÜBİTAK'ta görevli profesör: Yapılmazsa milyonlar ölebilir

Koronavirüse karşı büyük başarı! 15 saniyede öldürüyor

Koronavirüse karşı büyük başarı! 15 saniyede öldürüyor

Galatasaray'ın eski yıldızı koronavirüse yakalandı

Galatasaray'ın eski yıldızı koronavirüse yakalandı

Fatih Terim suç duyurusunda bulundu

Fatih Terim suç duyurusunda bulundu

Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte yanıtı

Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte yanıtı

Yıldız isimden F.Bahçe sinyali

Yıldız isimden F.Bahçe sinyali

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
verin kupayı efesw
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
EuroLeague'de sezonu tamamlamak için yeni sistem; Tek şehir!

EuroLeague'den yeni sistem

Hırvatistan'da basketbol ligleri tamamen iptal edildi

Radikal karar! Sezon tamamen iptal edildi!

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'dan EuroLeague açıklaması!

Ergin Ataman'dan koronavirüs açıklaması

NBA takımlarından Shane Larkin'e büyük ilgi

Anadolu Efes'e Shane Larkin'den kötü haber!

Koronavirüs nedeniyle ertelenen Euroleague ve Eurocup ne zaman başlayacak?

Euroleague ve Eurocup ne zaman başlayacak?

Panathinaikos, Rick Pitino ile yollarını ayırdı

Panathinaikos'da flaş ayrılık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.