EuroLeague'de sezonu tamamlamak için yeni sistem; Tek şehir!

EuroLeague'in tek şehirde iki gruplu bir turnuvaya ev sahipliği yapma olasılığını incelediği bildirildi.

EuroLeague, Mart ayında askıya aldığı sezonu tamamlamayı umuyor.

Marca'da yer alan habere göre, EuroLeague Baş Operasyon Sorumlusu Edward Scott, sezonu kurtarmak için Çin'in CBA ile yaptığından farklı olarak, hızlı bir turnuva düzenlenebileceğini söylemişti.

Scott'ın İspanyol "El Pais" gazetesine yaptığı açıklama şu şekilde: "Sıhhi nedenler veya son tarihler nedeniyle 18 takımın arenasında oynamak mümkün değilse, tüm maçları tek bir şehirde bir veya iki spor salonunda düzenlemeye konsantre olmayı seçebiliriz. Son seçenek, kulüplerin daha doğrudan bir çözüm için yarışma formatındaki ilgili değişikliği yapmalarıdır."

Durumun böyle olması halinde, Scott'a göre: "Oyuncular, antrenörler ve kulüp çalışanlarının hapsedildikleri yerden geri dönüp işe gitmeleri için yaklaşık üç günü olacak. Ardından zorunlu 14 günlük karantina uzatma süresi etkinleştirilecek. Ve tüm takımlar hazır olduğunda, sezona devam etmeden önce iki haftalık kısa bir sezon öncesi dönem başlayacak. Toplamda, sezona devam edebilmek neredeyse bir ay sürecek, bu, NBA'in 2011-12 sezonundaki lokavtından sonra çalışma şekliydi. Bu dönem, sporcuların sağlığını garanti ediyor."

Şu anda iki EuroLeauge arenasına sahip olan şehirler, sadece İstanbul, Moskova ve Atina (Pire limanı ile birlikte). Madrid'deki WiZink Center'ın, son çare olasılığı olarak gerçekleşirse, halihazırda bir EuroLeague Final Eight'a ev sahipliği yapması teklif edilmişti.

