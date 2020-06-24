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Euroleague'de yeni sezon takvimi açıklandı

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 24.06.2020 13:33 | Son Güncelleme

Euroleague'de 2020-21 sezonu takvimi açıklandı. Yeni sezon 1 Ekim'de Anadolu Efes-Zenit mücadelesiyle başlayacak.

Euroleague'de yeni sezon takvimi açıklandı

Euroleague'de 2020-21 sezonu takvimi belli oldu. Sezon 1 Ekim günü Anadolu Efes - Zenit mücadelesiyle başlayacakken, aynı gün Olympiakos - Zalgiris, Maccabi Fox - Alba Berlin, Barcelona - CSKA Moskova, Valencia - Villeurbanne maçları oynanacak.

Euroleague 20-21 sezonunda ilk maçına 2 Ekim günü çıkacak olan Fenerbahçe ise Crvena Zvezda Belgrad ile karşılaşacak.
Euroleague'de 1. hafta programı şöyle:

1 EKİM PERŞEMBE

Anadolu Efes - Zenit
Olympiakos - Zalgiris
Maccabi Fox - Alba Berlin
Barcelona - CSKA Moskova
Valencia - Asvel Villeurbanne

2 EKİM CUMA

Khimki Moskova - Panathinaikos
Fenerbahçe - Crvena Belgrad
Bayern Münih - Armani Milan
Baskonia - Real Madrid

(İHA)

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