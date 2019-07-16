SPOR

Euroleague'de yılın hocası Dimitris Itoudis

THY EUROLİG HABERLERİ  | 16.07.2019 14:07 | Son Güncelleme

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Rus ekibi CSKA Moskova'nın Yunan çalıştırıcısı Dimitris Itoudis, yılın başantrenörü seçildi.

Euroleague'de yılın hocası Dimitris Itoudis

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2005 yılından bu yana efsane Rus çalıştırıcı Alexander Gomelsky adına verilen yılın en iyi başantrenörü ödülüne, yapılan oylama sonucunda 48 yaşındaki Yunan antrenör Dimitris Itoudis ikinci kez layık görüldü.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yer alan 16 takımın başantrenörlerinin yaptığı oylama sonucunda, Anadolu Efes ile Dörtlü Final oynama başarısını gösteren Ergin Ataman ikinci, Zalgiris başantrenörü Sarunas Jasikevicius ise üçüncü oldu.

Ligde yılın başantrenörü ödülünü daha önce 3 kez Obradovic, ikişer kez Pablo Laso ile Ettore Messina ve birer kez Pini Gershon, Dusko Vujosevic, Xavi Pascual, Dusan Ivkovic, Georgios Bartzokas ve David Blatt kazandı.

Tarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymışTarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymış
Itoudis 2 yıl daha CSKA'daItoudis 2 yıl daha CSKA'da
Ergin Ataman'la ilgili flaş kararErgin Ataman'la ilgili flaş karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Euroleague Dimitris Itoudis

En Çok Okunan Haberler

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

Transferi Arabistan'ı karıştırdı

Transferi Arabistan'ı karıştırdı

Barcelona'dan sürpriz transfer

Barcelona'dan sürpriz transfer

Merih Demiral için bomba iddia

Merih Demiral için bomba iddia

G.Saray'ın görüştüğü golcü ortaya çıktı

G.Saray'ın görüştüğü golcü ortaya çıktı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Euroleague'de yılın hocası Dimitris Itoudis

Euroleague'de yılın hocası Itoudis

Mehmet Okur'dan Fenerbahçe Doğuş - Real Madrid maçı yorumu

Mehmet Okur'dan final maçı yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.