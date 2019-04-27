Euroleague'den Ergin Ataman'a para cezası

Euroleague yönetimi, THY Euroleague Play-Off turu 4. maçlarında meydana gelen olaylara ilişkin disiplin cezalarını internet sitesinden açıkladı. Listede Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman da yer aldı. Ataman'ın Barcelona deplasmanında müsabaka hakemlerine yaptığı davranışlar dolayısıyla 7 bin Euro para cezası verildiği belirtildi.
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