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Euroleague'den Ergin Ataman'a para cezası

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 27.04.2019 14:19 | Son Güncelleme

Euroleague, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a Barcelona maçında hakemlere yönelik davranışlarından dolayı 7 bin Euro para cezası verdi.

Euroleague'den Ergin Ataman'a para cezası

Euroleague yönetimi, THY Euroleague Play-Off turu 4. maçlarında meydana gelen olaylara ilişkin disiplin cezalarını internet sitesinden açıkladı. Listede Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman da yer aldı. Ataman'ın Barcelona deplasmanında müsabaka hakemlerine yaptığı davranışlar dolayısıyla 7 bin Euro para cezası verildiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona ergin ataman anadolu efes

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