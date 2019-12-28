Euroleague'den flaş Fenerbahçe açıklaması

THY EuroLeague yönetimi, Fenerbahçe Beko'nun Valencia'ya mağlup olduğu maçta 8 saniye kala kazananı belirleyen Jordan Loyd'un basketinde verilen savunma faulü kararının yanlış olduğunu ve hücum faul verilmesi gereken pozisyonda hakemlerin yanlış karar verdiğini açıkladı.
Panathinaikos maçı sonrasında da benzer bir açıklama yayınlayan EuroLeague yönetimi, Fenerbahçe'nin mağlubiyetinde hakemlerin yanlış kararının etkisinin olduğunu itiraf etmişti.
Fenerbahçe Beko bu sezon 5 galibiyet, 11 mağlubiyetle birlikte tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiriyor.
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