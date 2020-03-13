Euroleague ve Eurocup'ta maçlar 11 Nisan’a kadar ertelendi

THY Euroleague CEO’su Jordi Bertomeu, resmi internet sitesinden koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ilgili açıklamalarda bulundu.

Virüsün tehlikeli olduğunun farkında olduklarını ve hem taraftarlara hem de sporculara bulaşmamasını istediklerini ifade eden Bertomeu, "Tüm Euroleague basketbol organizasyonları 11 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. Bu tarihten sonra devam etmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Euroleague yönetimi dün yaptığı açıklamayla da bu hafta oynanacak karşılaşmaları iptal ettiğini açıklamıştı.

(İHA)

