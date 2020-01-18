Euroleague’de haftanın MVP’si üst üste 3'üncü kez Shane Larkin

27 yaşındaki oyun kurucu, dün oynanan karşılaşmada lider Anadolu Efes’in sahasında ASVEL’İ 101-74 mağlup ettiği maçta 28 dakika süre aldı ve bu mücadelede 29 sayı, 7 asist ve 6 ribaundluk performansı ile 45 verimlilik puanı yakalarak üst üste 3'üncü kez haftanın MVP'si seçilmeyi başardı.
Shane Larkin, Anadolu Efes'in Euroleague’de 18 ve 19’uncu haftalarda sırasıyla Barcelona ve Olimpia Milano karşısında oynadığı müsabakalarda gösterdiği performans nedeniyle haftanın MVP’si ödülüne layık görülmüştü. Birleşik Amerikalı basketbolcu böylece Euroleague tarihinde bu ödülü üst üste üç hafta kazanan ilk oyuncu olmayı başardı.
Larkin’in Barcelona ve Olimpia Milano maçlarındaki istatistikleri şu şekilde:
Barcelona: 26 sayı, 5 ribaund, 5 asist, 2 top çalma, 35 verimlilik puanı
Olimpia Milano: 23 sayı, 3 ribaund, 4 asist, 2 top çalma, 30 verimlilik puanı
(DHA)
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