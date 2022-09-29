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  4. Euromaster’ın yeni genel müdürü Guillaume Wisselmann oldu

Euromaster’ın yeni genel müdürü Guillaume Wisselmann oldu

29.09.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Euromaster’ın yeni genel müdürü Guillaume Wisselmann oldu

İSTANBUL (AA) - Michelin Grubu çatısı altında Türkiye’nin 50 ilinde yer alan 150’den fazla servis noktasıyla profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, Türkiye’deki operasyonunu Guillaume Wisselmann’a emanet etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Wisselmann, Euromaster’ın Türkiye’deki yeni genel müdürü olarak görevine eylül ayı itibarıyla başladı.

Michelin bünyesinde Fransa ve Avustralya’da başarılı işlere imza atan Wisselmann, yeni görevinde hizmet kalitesini ve başarılı franchise sistemini güçlendirip, dijital ve elektrikli araç otomotiv pazarı dönüşümü gibi devam eden güçlü trendlerden en iyi şekilde yararlanmayı hedefliyor.

Evli ve 3 çocuğu bulunan Wisselmann, 2016 yılında Michelin Fransa’da müşteri yöneticisi olarak çalışmaya başladı.

Wisselmann, Michelin Avustralya’da Avustralya ve Güney Doğu Asya Pazar İstihbaratı ve Fiyatlandırma Müdürü olarak görev yaptıktan sonra, Michelin Fransa’da Girişim Lideri olarak başarılı işlere imza attı.

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Anahtar Kelimeler:
Michelin euromaster

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