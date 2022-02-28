MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eurovision 2016 birincisi Jamala, Ukrayna’dan Romanya’ya sığındı

Eurovision 2016 birincisi Jamala, Ukrayna’dan Romanya’ya sığındı

28.02.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eurovision 2016 birincisi Kırım Türkü sanatçı Jamala, iki çocuğuyla Ukrayna’dan Romanya’ya sığındı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jamala, “24 Şubat akşamı çocuklarıma Kiev’i terk ettim. Ukrayna büyük, güzel ve bağımsız” dedi.

Eurovision 2016 birincisi Jamala, Ukrayna’dan Romanya’ya sığındı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jamala, “Rusya'dan gelen işgalcilerin Ukrayna'ya saldırısı üzerinden 5 gün geçti. 24'ünde, gece, çocuklarla Kiev'den ayrıldık. Neredeyse 4 gün arabada, düzgün yemek yemeden geçirdik. 4 saatte yaklaşık 2 kilometre ilerleyebildik. ‘Neden?’ diye sorabilirsiniz. Evet, milyonlarca kadın ve çocuk, her şeyini, evlerini terk ediyor. Eşlerini geride bırakarak, çocuklarını kurşunlardan korumak için kaçıyor. Ukrayna büyük, güzel ve bağımsız” dedi.

eurovision-2016-birincisi-jamala-ukraynadan-romanyaya-sigindi_5411_dhaphoto3

“İŞTE KURTARDIĞIMIZ YER BURASI DİYEBİLECEK MİSİNİZ?”

Jamala, evini terk etmek zorunda kaldığını ifade ederek, “En önemlisi, bu kanlı terörü anlamıyorum. Bu tam olarak bir terör. Beni Kiev'den, evimden kovdu bu terör. Peki ne yapacaksınız? Orada mı yaşayacaksınız? Ülkeye girdiğinizde ‘İşte burayı kurtardık’ mı diyeceksiniz? Hayır, hiç sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

eurovision-2016-birincisi-jamala-ukraynadan-romanyaya-sigindi_5411_dhaphoto2

eurovision-2016-birincisi-jamala-ukraynadan-romanyaya-sigindi_5411_dhaphoto1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Reza ile resimlerin duruyor mu?" sorusu"Reza ile resimlerin duruyor mu?" sorusu
İlk eşi bakın hangi başarılı oyuncu çıktıİlk eşi bakın hangi başarılı oyuncu çıktı
Sisi'nin 'Seks' yorumu gündem oldu! Sisi'nin 'Seks' yorumu gündem oldu!
Anahtar Kelimeler:
Romanya Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rus 'para babaları' şokta! Detaylar netleşti...

Rus 'para babaları' şokta! Detaylar netleşti...

İstihbarat belgeleri sızdı, 50 bin Rus askeri...

İstihbarat belgeleri sızdı, 50 bin Rus askeri...

Tansu Çiller parti kuracak mı? İlk kez bu kadar net konuştu

Tansu Çiller parti kuracak mı? İlk kez bu kadar net konuştu

Başbakan duyurdu, Putin'in ülkeye girişi yasaklandı

Başbakan duyurdu, Putin'in ülkeye girişi yasaklandı

Kim Jong-Un füze fırlattı mı?

Kim Jong-Un füze fırlattı mı?

Galatasaray maçına damga vurdu! Sosyal medya Ümit Öztürk'e tepki gösteriyor...

Galatasaray maçına damga vurdu! Sosyal medya Ümit Öztürk'e tepki gösteriyor...

İlginizi Çekebilir

Aşk pozuna yorum yağdı! "Samimi değiller"

Aşk pozuna yorum yağdı! "Samimi değiller"

Yeni işi herkesi şaşırttı! Aylık kazancı dudak uçuklattı

Yeni işi herkesi şaşırttı! Aylık kazancı dudak uçuklattı

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

İlhan İrem'den kötü haber!

İlhan İrem'den kötü haber!

Eş değiştirme oyunu vahşetle bitti! Diri diri toprağa gömdüler

Eş değiştirme oyunu vahşetle bitti! Diri diri toprağa gömdüler

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.