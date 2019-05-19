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Eurovision Şarkı Yarışması'nda Madonna ve İzlanda'dan "Filistin" protestosu

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.05.2019 10:00 | Son Güncelleme

İsrail'de düzenlenen 64. Eurovision Şarkı Yarışması'na Filistin bayraklı protestolar damga vurdu. İzlanda'yı temsil eden Hatari grubu, puanlar dağıtılırken Filistin bayraklarıyla ekranda göründü. Madonna'nın dansçılarından birisi de üzerinde Filistin bayrağı bulunan kostümle sahneye çıktı.

Eurovision Şarkı Yarışması'nda Madonna ve İzlanda'dan "Filistin" protestosu

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen 64. Eurovision Şarkı Yarışması'na, İzlanda'yı 'Hatrio mun sigar' şarkısıyla temsil eden Hatari grubu damgasını vurdu.

Puanlar dağıtılırken ekrana gelen Hatari grubunun üyeleri ellerindeki Filistin bayraklı atkıları açarak zafer işareti yaptı. Hatari grubunun Filistin bayraklı atkı açmasına yönelik Eurovision'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

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ABD'li Madonna'nın verdiği mini konser sırasında ünlü şarkıcıya eşlik eden dansçılardan birinin kostümünün arkasında yer alan Filistin bayrağıyla sahneye çıkması da gecenin en çok konuşulan anlarından oldu.

Madonna, dünyanın dört bir tarafından yapılan boykot çağrılarına rağmen sahne aldığı Tel Aviv'deki Eurovision finalinde oylama öncesi 2 şarkı seslendirdi.

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ABD'li şarkıcının seslendirdiği 'Gelecek' (Future) şarkısı sırasında sahneye el ele çıkan 2 dansçı dikkati çekti. Bu dansçıların birinin üzerindeki kostümün arkasında Filistin, diğerinde ise İsrail bayrağı yer aldı.

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Eurovision'dan yapılan yazılı açıklamada, Madonna'nın konser öncesi yaptığı provalarda dansçıların Filistin ve İsrail bayrağı taşıyan kostümler giymediği belirtilerek, "Eurovision Şarkı Yarışması siyasi bir etkinlik değildir ve bu konuda Madonna bilgilendirilmişti" ifadesine yer verildi.

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EUROVISION'U KİM KAZANDI?

İsrail'de düzenlenen 64. Eurovision Şarkı Yarışması finalinde 26 ülke sahne aldı. Yapılan oylamanın ardından Eurovision'da 'Arcade' isimli şarkıyla Hollanda adına yarışan Duncan Laurence 492 puan alarak yarışmayı kazandı. Yarışmada İtalya ikinci, Rusya üçüncü olurken ev sahibi İsrail ise 23. oldu.

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64. Eurovision Şarkı Yarışması Hatari Madonna Madonna FİLİSTİN

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