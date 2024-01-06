Ev hallerini paylaşan oyuncu Yasemin Özilhan giydiği minicik şortuyla gündem oldu! Vücut hatları belli olan...

Anadolu Grup yöneticisi İzzet Özilhan ile evli olan ve setlerden uzak kalan Yasemin Özilhan'ın dijital bir platformda 8 bölümlük bir dizide rol alacağı öğrenilmişti.

Ünlü oyuncunun bölüm başına alacağı iddia edilen tutar ise duyanları epey şaşırtmıştı.

Dijital bir platformda yayınlanacak olan ve 8 bölümlük bir projede yer alacak olan Özilhan'ın bölüm başına alacağı ücretin 1 milyon TL olacağı iddia edilmişti.

En son Mucize Doktor dizisine yine Doktor Ela olarak bir bölümlük konuk olan ve uzun süre adından konuşturan Özilhan, oyunculuğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Ünlü oyuncu sosyal medyada yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Özilhan, 1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından ev hallerini paylaştı. Ünlü oyuncunun giydiği minicik şort gözlerden kaçmadı. Ünlü oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.







