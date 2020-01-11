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  4. Ev hanımları İngilizce öğreniyor

Ev hanımları İngilizce öğreniyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 11.01.2020 10:49 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yaşayan ev hanımları ve genç kızlar, Şahinbey Belediyesi Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi’nde hem İngilizce öğreniyor hem boş vakitlerini iyi bir şekilde değerlendiriyor.Nüfusu bakımından Türkiye’nin en büyük üçüncü ilçesi olan Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde Şahinbey Belediyesi tarafından vatandaşlara sunulan imkanlar dikkat çekiyor.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yaşayan ev hanımları ve genç kızlar, Şahinbey Belediyesi Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi’nde hem İngilizce öğreniyor hem boş vakitlerini iyi bir şekilde değerlendiriyor.
Nüfusu bakımından Türkiye’nin en büyük üçüncü ilçesi olan Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde Şahinbey Belediyesi tarafından vatandaşlara sunulan imkanlar dikkat çekiyor. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu öncülüğünde vatandaşlara hizmette sınır tanımayan ve sadece kadınlara hizmet eden Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi’nde pek çok kadın sunulan kurs imkanları ile hayata tutunuyor.
Merkezde, özellikle kadınlar için açılan İngilizce kursunda ev hanımları ve genç kızlar hem yeni bir dil öğreniyor hem de boş vakitlerini değerlendiriyor. Özellikle ev hanımlarının ilgi gösterdiği kurslara üniversitelerdeki eğitimi yetersiz bulan genç kızlar da ilgi gösteriyor.
"Çocuklarıma yardımcı olmak için öğreniyorum"
Açılan İngilizce kursuna çocuklarına derslerinde yardımcı olmak ve yeni bir dil öğrenmek için katıldığını söyleyen ev hanımı Nazlı Hoşgören, “Belediyenin bu kursları ücretsiz. Benim kızım da bu kursta öğrenim görüyor. Ben de kızımla beraber gelmek istedim. Burada İngilizce öğrenerek evde okula giden diğer çocuklarıma ders konusunda yardımcı oluyorum. Buradaki eğitim de çok güzel. Hocalarımız da bize çok yardımcı oluyor” dedi.
"İngilizce geliştirmek için geldim"
Eğitim hayatına Açıköğretim’den devam ettiğini ve İngilizcesini geliştirmek için kursa geldiğini söyleyen Hediye Altay isimli genç bir kız, “Okuluma devam ederken İngilizce öğrenmeye karar verdim. Bunu tek başıma yapamayacağım için rahat edebileceğim bir kurs arayışına girdim ve burayı buldum ve çok memnun kaldım. O yüzden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na bu hizmet için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Ayşegül Yavuz isimli bir kursiyer ise 16 yaşında olmasına rağmen İngilizce öğrenmek için kursa geldiğini belirterek, “Ben Açıköğretim Lisesinde okuyorum. İngilizcem yetersiz olduğu ve sınavlarda zorlandığım için burayı tercih ettim. Ben kurs ve iyi eğitim için Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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