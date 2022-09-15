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Ev hapsi bitmişti! Gülşen karakola imza verdi!

15.09.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tutuklandıktan sonra tahliye olan ve bir süre ev hapsinde kalan Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı. En yakın karakola imza verme şartı olan Gülşen bugün karakolda görüntülendi. Gülşen'in geçtiğimiz gün 50 konserini iptal ettiği açıklanmıştı.

Ev hapsi bitmişti! Gülşen karakola imza verdi!

Konserinde imam hatip liselilere yönelik yaptığı şaka yüzünden tepki gören ve tutuklanan Gülşen, tutuklu kaldıktan 4 gün sonra Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden 'konutu terk etmeme' şartıyla tahliye edildi.

Gülşen'in ev hapsi kararı ise 12 Eylül'de kaldırıldı. Yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen şarkıcı, bugün avukatı Emek Emre ile 14.20 sıralarında Levent Polis Merkezi'ne geldi.

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Gülşen karakolda imza verdikten sonra 14.40 sıralarında polis merkezinden ayrıldı.

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Gülşen
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