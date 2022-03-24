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Ev kadını 66 yaşında çevrim içi derslerle ney üflemeyi öğrendi

24.03.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de çevrim içi ney derslerine 15 ay önce katılmaya başlayan iki çocuk ve iki torun sahibi Sabahat Kayar, kısa sürede kendini geliştirerek farklı sanatçıların eserlerini çalmayı başardı - Kayar: - "Ney, benim için ruhani bir müzik, ruhuma işliyor. Sesini ve tınısını seviyorum"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Neye olan ilgisiyle 66 yaşında çevrim içi ortamda aldığı eğitimle enstrümanı üflemeyi öğrenen Sabahat Kayar, sanatını heyecanla icra ediyor.

İki çocuk ve iki torun sahibi Kayar, 15 ay önce bir sergi açılışında arkadaşının çaldığı ney sesinden etkilenip bu enstrümanı üflemeye başladı. Çevrim içi eğitim alan ve kısa sürede kendini geliştiren Kayar, farklı sanatçılara ait eserleri çalmayı başardı.

Sabahat Kayar, AA muhabirine, uzun yıllar resimle ilgilendiğini, bir programda arkadaşının çaldığı neyin sesinden etkilendiğini, 15 ay önce bir sanatçının çevirim içi verdiği derslere katıldığını söyledi.

Daha yolun başında olduğunu, bir süre daha eğitim almak istediğini belirten Kayar, "Ney, benim için ruhani bir müzik, ruhuma işliyor. Sesini ve tınısını seviyorum." dedi.

- Azmiyle ilerleme sağladı

"Neyi sevmek lazım" diyen Kayar, ilk başlarda ses çıkartmakta bile zorluk çekse de azim ve gayret göstererek ilerleme sağladığını belirtti.

Ömrünün sonuna kadar ney üflemeye devam edeceğini dile getiren Kayar, "gerçek aşk" olarak tanımladığı neyi herkesin öğrenmesini tavsiye etti.

Sabahat Kayar'ın kursiyer arkadaşı 22 yaşındaki Ömer Alpaslan da Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde okuduğunu, çevirim içi eğitimde Kayar ile ders aldıklarını söyledi.

Sabahat Kayar'ın azmi ve kararlılığının takdir edilmesi gerektiğini vurgulayan Alpaslan, bunun da kendisi gibi gençlere gayretli olma alışkanlığı kazandırdığını sözlerine ekledi.

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