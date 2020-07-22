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Ev kazalarına karşı her iki kişiden biri hiçbir önlem almıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.07.2020 11:03 | Son Güncelleme

Aksigorta'nın "Olası Ev Kazalarına Karşı Hazırlık Durumu" araştırmasına göre, iki kişiden biri hiçbir önlem almazken, üç kişiden ikisi ev kazasına uğruyor - Ev kazalarında yüzde 53 ile en fazla yaşanan kaza, kesici aletlerle yaşanan kesikler olarak öne çıkarken, kesikleri yüzde 46 ile düşme ve çarpma, yüzde 33 ile yanma ve yanık takip ediyor

İSTANBUL (AA) - Aksigorta'nın "Olası Ev Kazalarına Karşı Hazırlık Durumu" araştırmasına göre, her iki kişiden biri ev kazalarına karşı hiçbir önlem almıyor. Kadınlar erkeklere oranla evde daha fazla önlem alırken, her üç kişiden ikisi de ev kazası yaşıyor.

Aksigorta'dan yapılan açıklamayla, "Olası Ev Kazalarına Karşı Hazırlık Durumu" araştırmasının sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, Türk halkının yüzde 54'ü ev kazalarına karşı herhangi bir önlem almazken, kadınların ve 3-9 yaş arasında çocuğu bulunan ebeveynlerin ev kazalarına karşı daha hassas olduğu ve bu konuda daha tedbirli olduğu ortaya çıktı.

Araştırmada, her üç kişiden ikisi ev kazası yaşarken, yüzde 29'luk bir kesim ise hiç ev kazası yaşamadığını belirtti.

Ev kazalarında yüzde 53 ile en fazla yaşanan kaza, kesici aletlerle yaşanan kesikler olarak öne çıkarken, kesikleri yüzde 46 ile düşme ve çarpma, yüzde 33 ile yanma ve yanık takip ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, ev kazalarına karşı alınan önlemlerin başında, delici ve kesici aletlerin ulaşılabilir yerde olmaması ve elektrik prizlerini koruyucu ile kapatmanın geldiğini bildirdi.

Tezbaşaran, "Evde olduğumuz ve hastaneye gitmekten imtina ettiğimiz bu dönemde, ev kazalarına özellikle dikkat etmek gerekiyor. Aksigorta olarak müşterilerimize sunduğumuz Online Sağlık Danışmanlığı hizmetimiz ile acil yardım da dahil olmak üzere 14 farklı branş ile müşterilerimizin bizlere ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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