Ev mutfağından şef kalitesinde yemekler çıkarmanızı sağlayacak gereçler

Mutfakta yemek yaparak vakit geçirmenin terapi gibi olduğunu söylersek abartmış olmayız sanırım. Tabii, bu sevenler için geçerli. Bir de parmaklarınızın lezzetine güveniyorsanız mutfaktan çıkmak istemeyebilirsiniz. Belgesellerde yemek yapan şefleri izlerken, yaptıkları her adım büyüleyici bir etki yapar. Sanki yemek değil de sanat eseri ortaya çıkarıyorlar. Fakat bizce tam da sanat eseri. Siz de ihtiyaç olan gereçleri temin ederek evinizin şefi olabilirsiniz. Hem de online alışverişle tüm ürünlere ulaşmak bu kadar kolayken neden bekleyesiniz ki?

1. Yemeklerinizin ustası: Şef bıçağı

Bıçaklar, mutfağın demirbaş gereçlerinden biri. Bilindiği üzere yemeğe hazırlık aşamasında sıklıkla kullanılıyor. Bazen kazaya davetiye çıkarsa da bir teşekkürü hak ediyor.

Eğer hala bir şef bıçağınız yoksa artık tanışmanın zamanı geldi diye düşünüyoruz. Bıçağın büyüklüğü biraz korkutucu olsa da merak etmeyin doğru teknikle kullanıldığında bir sorun olmaz. Hatta alıştığınızda başka bıçak kullanmanız zorlaşabilir, şimdiden uyaralım. Şef bıçağı, dilimleyeceğiniz besine değdiği anda kesmeye başlar. Yani oldukça keskin ve boyutları 15-23 cm arasında değişen bir bıçak çeşidi. İşte maydanozları, soğanları, biberleri ince ince kıymanın sırrı burada yatıyor. Şef bıçaklarını incelemek isterseniz tıklayın.

2. Tariflerdeki ölçüleri tutturamıyorum diyorsanız…

Şeflerin mutfağında mutlaka yer alan gereçlerden biri de mutfak tartısı. Gereksiz olduğunu düşünenler olsa da son zamanlarda kullanımı çok yaygın.

Bazen öyle tarifler olur ki, harfi harfine ölçüye uymanız gerekir. Böyle bir durumda ölçüyü tam tutturmak zorlaşır. Tek tek kaşık, bardak ve ölçü kapları ile uğraşmak ise ayrı mesele. Üstelik tezgahın bir anda karıştığına şahit olursunuz. Şefler gibi tam kıvamında bir “San Sebastian” yapmak istiyorsanız mutfak tartısından yardım alabilirsiniz. Sonra sıra lezzetli pastaları, poğaçaları ve börekleri yemeye geliyor. Bu küçük mutfak yardımcısının cep, mekanik ve dijital çeşitleri bulunuyor.

Göz atmak için sizi buraya alabiliriz.

3. Dökümde pişen yemeğin tadı bir başka oluyor…

Daha önce döküm tavada pişen bir yemeği tattınız mı? Diğer tencerelere kıyasla yemeklere farklı bir lezzet veriyor. Çok yüksek ısılara çıktığı için özellikle et mühürleme konusunda çok başarılı. Omletten, kızartmaya, kızartmadan ekmeğe kadar pek çok yemek pişirebilirsiniz.

Isıyı eşit şekilde yüzeye dağıtıyor ve piştikten sonra da sıcak tutuyor. Farklı boyutları bulunan döküm tavaların düz, ızgara taşı da denilen çeşitleri bulunuyor. Bu modellerde ev ortamında ızgara yapabilirsiniz ki tek farkı dumansız olması. Yoksa lezzeti ızgarayla yarışacak cinsten. Ancak biraz ağır olduğunu hatırlatalım.

Ama olsun, ne de olsa bir şef kolay yetişmiyor, değil mi? Tüm döküm ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

4. Gıda termometresi mi, o da ne?

“Gıda termometresi de nereden çıktı?” diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak yemeklerin doğru sıcaklıkta pişmesi hem yemeğin lezzetini artırıyor hem de işinizi kolaylaştırıyor. Hani yemeğin pişmesi gereken tam bir oran vardır; ne çok pişmeli ne de az pişmeli, işte gıda termometreniz olursa bu derdi unutun.

Mesela eti çok pişirdiğinizde kupkuru tatsız bir yemeğe dönüşebilir, az pişirdiğinizde ise etten kaynaklı bakteri problemi olabilir. Ya da taş gibi yoğurt için mayalama sıcaklığı son derece önemli. Parmağınızı batırıp çıkarmak yerine gıda termometresi ile ölçebilirsiniz.

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5. Yemeğe son bir dokunuş…

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Baharatlar yemeğe son bir dokunuş yaparak lezzetini ikiye katlıyor. Öğütülmüş şekilde aldığınız baharatların uzun süre beklemesi zamanla tadını kaybetmesine neden olabilir. Ancak taze öğütülmüş baharatın yeri başka. Şeflerin yemeklere baharat eklerken yaptıkları şovu görmüş olmanız muhtemel.

Siz de mutfağınızda tuz, kimyon, karabiber gibi baharatları öğüterek işe başlayabilirsiniz. Farklı özellikte pek çok baharat öğütücüsü bulunuyor. Manuel olarak kullanabileceğiniz pratik öğütücüler olduğu gibi elektrikli olanları da var. Ayrıca eğer kahve tutkunuysanız mutlaka bir kahve öğütücünüz olmalı. Taze çekilmiş kahveden yaptığınız Türk kahvesinin tadına bayılacaksınız!

Baharat ve kahve öğütücüleri işte, burada.

6. Mutfaktaki yardımcı şefiniz…

Hamur yoğurma makinesinin evlerde kullanımı son yıllarda artmış durumda. Diğer bir adı da mutfak şefi. Yoğurma işlemi zahmetli olmasının yanında bir hayli zaman alıyor. Mutfakta harcayacak çok zamanı bulunmayanlar için büyük bir kolaylık. Malzemeleri içine atın, gerisini ona bırakın.

Çırpıcı, yoğurucu ve karıştırıcı olarak görev yapan farklı aparatları bulunuyor. Ek olarak bazı hamur yoğurma makinelerinde kıyma aparatı da var.

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7. Korkmayın, saatli bomba değil…

Düdüklü tencere birçoğumuzun korkulu rüyası. Sanki saatli bomba gibi patlayacağını düşünürüz hep. Günümüz teknolojisi ile üretilen düdüklü tencerelerde kötü bir durumla karşılaşma ihtimalimiz düşük aslında.

Düdüklü tencere, yemekleri basınçlı bir şekilde pişirmeye yarıyor. Zaman ve enerjiden tasarruf etmek için ise harika bir gereç. Normal tencerede uzun süre kaynayarak pişen yemeklerin, buharla birlikte vitamini kaybolur ve doğal olarak yemeğin lezzeti de azalır. Ancak düdüklü tencere basınçlı bir pişirici olduğundan dolayı yemeklerin besin değerini kaybetmeden kısa sürede pişmesini sağlıyor.

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8. Çok pratik: Çırp, parçala, hazırla…

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Tatlıdan çorbaya, muhallebiden krep hazırlamaya kadar geniş bir kullanım alanına sahip mutfak gereçlerinden biri, el blenderı. Çırpma teli ile uğraşmak yerine el blenderiyle malzemeleri pratik bir şekilde karıştırın. Donmuş meyveleri kısa sürede parçalayabilir, smoothie içeceği yapabilirsiniz. Sıcak yaz günlerinde misafirlerinize ikram etmeyi de unutmayın.

Satın almadan önce bazı noktalara dikkat etmeniz de fayda var. Bıçağının paslanmaz çelikten üretilmiş olduğundan emin olun. Güçlü olmasının yanında hafif bir tasarımla donatılmış olması da önemli noktalardan biri. Çünkü bu sayede yorulmadan keyifle sanatınızı ortaya koyabilirsiniz.

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9. Artık konsept pastalar sizden sorulur…

Özel günlerin vazgeçilmezi konsept pasta yapmayı evde denediniz mi? Çocuklar doğum günlerinde mum üflemeyi çok severler. Bu önemli günde kendi emeğinizle pasta yapmak bizce harika bir fikir. Ancak pastanın pürüzsüz bir görüntüye kavuşabilmesi nasıl kesildiği ile alakalı. Keki düz bir şekilde ikiye bölmeniz gerekiyor. Ama nasıl?

Eğer bir pasta kesiciniz yoksa elbette ki zorlanabilirsiniz. Neyse ki pasta tabanı kesici ile bu işin üstesinden gelebilirsiniz. Laf aramızda, pastanelerde gördüğünüz pastalar işte, bu aparat ile hazırlanıyor. Çelik ve kaliteli olmasına dikkat edin yeter.

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10. Sarımsak havanda dövülür!



Adını ilk defa duymuş olanlarımız olabilir. Havan; sarımsak, baharat gibi malzemeleri dövmeye yarayan kap. Yemeklere en iyi aromayı veren maddelerden biri sarımsak. Salatalara, mezelere çok yakışıyor. Cacığı da unutmayalım. Günümüzde her ne kadar havan yerine rende veya ezici kullanılıyor olsa da havanın yerini tutmayacağını bilmelisiniz.

Sarımsağın içinde yer alan allicin denilen bileşen ancak dövme yoluyla ortaya çıkıyor ki bu bileşen açığa çıkmadan sarımsağın lezzeti eksik kalır. Ayrıca sarımsağı rendelediğinizde onu temizlemesi tam bir işkence. Ne gerek var bu zahmete? Hem ünlü şefler bile mutfağından eksik etmiyorlar havanı.

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