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Ev sahibi kiracı anlaşmazlığı su saatini sökmeye kadar gitti

24.08.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlık nedeniyle dairenin su saati sökülerek aboneliği iptal edildi.

Yeni ekonomik koşullar ve 6 Şubat depremlerinin ardından ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlık, tartışma ve kavgalar sürüyor. Adıyaman’da kiracıyla ev sahibi arasında yaşanan anlaşmazlık farklı bir boyuta ulaştı. Alitaşı Mahallesi 1207. Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 3. katında kiracı olan Aydın Biçer’in oturduğu konutun su aboneliği ev sahibi Mahmut Can tarafından iptal edilerek su saati söküldü. Suyu kesilen kiracı mağdur olduğunu belirtirken, ev sahibi ise asıl mağdurun kendisi olduğunu vurguladı.

Kiracının iddiasına göre, ev sahibi fiyatı arttırmak için su saatini söktürdü. Ev sahibi ise konunun para ile alakalı olmadığını, dairenin su şebekesinin arızalı olduğunu, ev boşaltıldıktan sonra su şebekesinin değiştirileceğini ifade etti.

Kiracı Aydın Biçer, sözleşme yenilemesinin olmasına rağmen kendisinin ev çıkartmak istendiğini belirterek, “6 Şubat depreminin hemen sonrası ev sahibim fahiş fiyat artışlarından kaynaklı beni çıkartmak istedi. Sebebini sorduğumda ise evi satacağını söyledi. Dedim sata bilirsiniz alıcı kişiyle görüşürüz elimde sözleşmem var çünkü. Aşağıdaki kiracı evden çıktı bin 750’ye oturuyordu şuan yeni bir kiracı bulmuş 5 bine. Bende çıkmayı kabul etmedim, türlü bahaneler, farklı farklı şeyler yapmaya başladı. Sözleşmem bitmeden beni çıkartmaya çalıştı ve beni tehdit etti. Sözleşme yenilemem olmasına rağmen sürekli beni çıkartmaya çalıştı. En son ise Adıyaman Belediyesi’ne giderek su aboneliğini kapattırdı. Aylardır susuzum. Adıyaman Belediyesine giderek başvuruda bulunmak istedim su aboneliğini kendi adıma almak istedim onlarda veremeyeceklerini ev sahibinin gelip imza atması gerektiğini söylediler. Ev sahibim zaten bunu bizzat yaptı. Valiliğe de gittim oradan da bir çözüm bulamayınca durumu savcılığa taşıdım. Yaşam hakkımı elimden alıyor suyumu kesiyor. Adli süreç devam ediyor ama ben bu sürecin bitmesini susuz bir şekilde bekleyemem. Bulaşıkları yıkayamıyoruz, banyo yapamıyoruz, elbiselerimizi makineye atamıyoruz. Bu ihtiyaçlarımı gidip babamlarda yapıyoruz. Çok rezil bir durumdayız” dedi.
Ev sahibi Mahmut Can ise kiracısının kendisini mağdur ettiğini ve evinin su arızası nedeniyle zarar gördüğünü savunarak, “Depremden kaynaklı dairenin su tesisatında ve duvarlarında hasar meydana geldi. Ben bu suyu kesmeseydim bu ev çökecekti. Tesisatçı getirdim evin bir çok noktasındaki arıza yapıldı ve adamların ödemesini dahi yaptım ama ustalar bana fayans altından su sızmasının olduğunu bundan dolayı da evin boşaltılması gerektiğini söylemesi üzerine durumu kendilerine anlattım. Aydın Biçer’den rica ettim dedim ki depremden dolayı senden 3 ay kira ödemesi almadım ve kira sürenin dolmasına da son 3 ay kaldı şimdiden kendini ayarla ve evden süren dolunca çıkmasını istedim. Bu evi kurtarmak istiyorum çünkü evde su sızıntısı var ve bu sızıntı eve zarar veriyor dedim. Onlarda bana çıkmayacaklarını ve durumu mahkemeye taşıyacaklarını söyledi. Sudan dolayı ev küflenme yapmış evde koku var dedim adam bana ev benim değil mi burada ben oturuyorum bu kimseyi ilgilendirmez diyor. Hakkımda söylenen her şey tamamen asılsızdır. Ben suyu mecbur kesmek zorunda kaldım, ben tesisat hasarından dolayı belediye başvurup suyu kestirdim yetkililerde gelip sayacı kapattı, ardından da kiracı kapatılan sayacı yeniden açınca bu defa sayacı yerinden söktük. Elimde bütün belgelerim de var şahitlerim de var. Evin çökmesini istemiyorum binada kalan insanlar var yazık günah, mahkeme sonucunu bekliyoruz şuan” diye konuştu.

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