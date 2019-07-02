Ev yapımı fıstık helvası

Dilerseniz kahvaltıya dilerseniz çayın yanına hazırlayabileceğiniz tahin helvası damaklara bir parmak bal çalacak!

Malzemeler:

50 gr Antep fıstığı

355 ml tahin

420 g şeker

125 ml Su

Bir fiske tuz

Yapılışı:

Orta ateşte fıstıkların kokusu çıkana kadar kavurun ve soğumaya bırakın.

Suyu ve şekeri bir tencereye alın ve kabarcıklar çıkana kadar orta ateşte karıştırın.

Tahin ve tuzu derin bir kaba alın ve orta hızda mikserle karıştırın.

Ardından yavaşça kaynattığınız şekeri de içine katın, karıştırmaya devam edin. Bu aşamada fazla karıştırmamalısınız.

Orta boy fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Hazırladığınız tahinli karışımı tepsiye dökün. Üzerine de kavurduğunuz fıstıkları serpiştirin. 2 saat boyunca soğumaya bırakın.

Kareler halinde keserek servis edebilirsiniz.



