Eva Murati, Şampiyonlar Ligi maçlarıyla geri döndü! Giydiği elbiseyle reyting rekoru kırdı...

Türkiye'den de birçok takipçisi bulunan Eva Murati, Şampiyonlar Ligi'nde sunuculuk yapmasıyla biliniyor. Maçların yeniden başlamasıyla ekranlara geri dönen Murati, katıldığı ilk programda yine kendinden söz ettirmeyi başardı. 2020 yılında tatilini Türkiye'de yapan güzel sunucu katıldığı ilk programda reyting rekoru kırdı.

SİYAH ELBİSESİYLE SEVENLERİNİ EKRAN BAŞINA KİLİTLEDİ

Instagram adresinde 1 milyon takipçisi bulunan Eva Murati, Şampiyonlar Ligi'nde PSG'nin Real Madrid'i ağırladığı ve Mbappe'nin son dakikalarda attığı golle ev sahibi ekibine galibiyeti getirdiği maçı yorumladı. Takipçileriyle fotoğrafını da paylaşan güzel sunucunun sosyal medya hesabına binlerce yorum yağdı...

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