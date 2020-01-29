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Evan Rachel Wood Kobe Bryant'a 'tecavüzcü' dedi; ortalık karıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 12:15 | Son Güncelleme

Westworld dizisinin yıldızı Evan Rachel Wood, helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant hakkındaki "spor kahramanı aynı zamanda tecavüzcü" deyince ortalık karıştı. Evan Rachel Wood paylaşımı sonrası eleştiri oklarının hedefi oldu.

Evan Rachel Wood Kobe Bryant'a 'tecavüzcü' dedi; ortalık karıştı

13 yaşındaki kızıyla helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA yıldızı Kobe Bryant’ın ölümünün yankıları sürüyor. Hollywood’da çoğu ünlü isim gözyaşlarıyla Kobe Bryant’ı anarken, Evan Rachel Wood bu konuda farklı düşünüyordu.

Evan Rachel Wood ünlü basketbolcu hakkında geçmişte yaşanan bir davaya gönderme yaptı.

KOBE BRYANT'IN TECAVÜZ DAVASI!

İddialara göre, 30 Haziran 2003 tarihinde Bryant, kaldığı bir otelde çalışan 19 yaşındaki bir kadına tecavüz etmekle suçlanmıştı. Suçsuz olduğunu savunan basketbolcu, “Onu istemediği hiçbir şey yapmaya zorlamadım” şeklinde ifade vermiş, eşini aldattığını da itiraf etmişti. Dava ise 2004 yılının Eylül ayında davacı kadının mahkemede ifade vermek istememesi sebebiyle düşmüştü. Ardından davacının Bryant ile anlaştığı iddia edilmiş, fakat konu ile ilgili herhangi bir ayrıntı paylaşılmamıştı.

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“O BİR TECAVÜZCÜYDÜ”

Hollywood’un ünlü oyuncusu Evan Rachel Wood, Kobe Bryant’ın ölümü nedeniyle duyduğu üzüntüyü Twitter hesabında paylaşırken, geçmişte iddia edilen olayı da hatırlatınca sosyal medyada tepkileri üzerine çekti. Rachel Wood paylaştığı tweette, “Bu olanlar trajik. Kobe’nin ailesi için çok üzgünüm. O bir spor kahramanıydı. Aynı zamanda da tecavüzcüydü. Ve bütün bu gerçekler aynı anda varolabilir” dedi.

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Paylaşımın ardından Twitter kullanıcıları, ünlü oyuncunun Bryant ve kızına saygılı olması gerektiğini hatırlatarak tepki gösterdi.

Gelen tepkilerin ardından Rachel Wood bir açıklama yazarak, “Bu bir kınama veya kutlama değil. Bu sadece herkesin farklı duyguları olabileceğine ve kavga etmek yerine yas tutmak için herkese yer olduğunu dair bir hatırlatma. Herkesin kaybı var. Lütfen kibar olup herkese saygı gösterelim” dedi.

Gelen şiddetli tepkilerin ardından Evan Rachel Wood, Twitter hesabını gizli hale getirdi. (Sözcü)

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Anahtar Kelimeler:
Evan Rachel Wood, kobe bryant, Kobe Bryant'ın ölümü,

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