Evangeline Lilly itirafıyla gündem oldu

2000'li yılların başına damga vuran Lost dizisinde canlandırdığı Kate Austen karakteriyle dünya çapında üne kavuşan ardından Hobbit serisinde Tauriel'e hayat veren Evangeline Lilly, Instagram'dan yaşadığı zor günleri itiraf etti.

Ant-Man'deki Hope Van Dyne rolüyle Marvel Sinematik Evreni'ne dahil olan 40 yaşındaki oyuncu psikolojik sorunlarına dair konuştu ve hayranlarını kendisinin yaptığı gibi asla sessiz kalarak acı çekmemeleri tavsiye etti.

Instagram hesabından eski fotoğraflarını paylaşarak, geçen yılın kendisi için ne kadar zor olduğunu belirten ünlü oyuncu, “Hayatınıza kara bulutları taşımak istemedim. Tek istediğim şey sizinle mutlulukları paylaşmak, hayatınızı aydınlatmak. Güzel bir gün geçirdikten sonra paylaşımımın sizi üzmesini istemedim” dedi.

“SESSİZCE ACI ÇEKMEYİN”

Kanadalı oyuncu, başka insanların kötü hissetmesine neden olabileceği endişesiyle duygularını bastırmaya karar vermiş, ancak bunun en derin travmalarına da ışık tuttuğunu söyledi.

Evangeline Lilly, tünelin sonunda her zaman ışık olduğunu söyleyerek takipçilerinin desteğini bekledi. Evangeline Lilly geçtiğimiz günlerde saçları kazıtmıştı.



