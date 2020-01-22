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Evde bakımla yaşlıların yüzü gülüyor

SAMSUN HABERLERİ  | 22.01.2020 17:36 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri Projesi ile dar gelirli, bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı vatandaşlara bakım ve sağlık hizmeti sunuluyor.2007 yılından bu yana 15 ilçede yürütülen proje kapsamında 65 yaş üstü, bakıma muhtaç, engelli bireyin bakımını üstlenmiş olup ev temizliğini yapamayan ve ekonomik yetersizlik nedeniyle temizlik hizmeti de alamayan ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlere yönelik evde sağlık ve temizlik hizmetleri veriliyor.Pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü, şeker ölçümü, kan tetkiki için kan örneği alma gibi birinci basamak sağlık hizmetleri ve dar gelirli vatandaşlara günde 2 öğün yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri Projesi ile dar gelirli, bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı vatandaşlara bakım ve sağlık hizmeti sunuluyor.
2007 yılından bu yana 15 ilçede yürütülen proje kapsamında 65 yaş üstü, bakıma muhtaç, engelli bireyin bakımını üstlenmiş olup ev temizliğini yapamayan ve ekonomik yetersizlik nedeniyle temizlik hizmeti de alamayan ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlere yönelik evde sağlık ve temizlik hizmetleri veriliyor.
Pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü, şeker ölçümü, kan tetkiki için kan örneği alma gibi birinci basamak sağlık hizmetleri ve dar gelirli vatandaşlara günde 2 öğün yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor. Temizlik ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra saç kesimi, sakal tıraşı, el ve ayak bakımı ile kişisel bakım hizmetleri de sağlanıyor. 2019 yılında bu hizmetten 2 bin 346 kişi yararlandı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Ergün, “12 araç ve 22 ekip ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evde bakım ve sağlık hizmeti sunuyoruz. Ayda bir genel temizlik, 15 günde bir banyo hizmeti verdiğimiz vatandaşlarımızın, sağlık yönünden de kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Kimseye ayrım yapmadan, gerekli şartları taşıyan tüm vatandaşlarımıza bu hizmeti veriyoruz. Allah’ın da izniyle hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmesine ve hiçbir hemşehrimizin mağdur olmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

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