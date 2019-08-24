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Evde bırakamadığı engelli iki yavru kedisiyle otobüs şoförlüğü yapıyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 24.08.2019 10:51 | Son Güncelleme

Antalya'nın otobüs şoförü Filiz Karatepe, işe her gün biri görme engelli biri felçli iki yavru kedisiyle geliyor. Kedilerini kafese koyup şoför mahallinin yanına bırakan Karatepe, "Evde bırakamıyorum çünkü tel kafesin içerisinde sıkışmış şekilde gördüm bir tanesini. Diğerinin kolu felçli evde beslenebilir ama ağlıyor ve yanında birini istiyor" dedi.

Evinde 4 köpek ve 13 kedisi bulunan Karatepe'nin köyünde baktığı 8 köpek daha var. Hayvansever Karatepe'nin iki yavru kedisinden birisi görme engelli, diğeri ise felçli. İki yavruyu evde bakacak kimse olmadığı için bırakamayan Karatepe, her gün yavrularla birlikte otobüs kullanıyor. Karatepe'nin minik kedileriyle yolculuğu, toplumsal konularda duyarlılık oluşturmak amacıyla paylaşımlar yapan Antayla Hakkında isimli bir sosyal medya hesabında paylaşıldı ve kısa sürede herkesin sevgisini kazandı.

'EVDE BIRAKAMIYORUM'

Otobüs şoförlüğü yaparak oğlunun masraflarını da karşılayan Karatepe, diğer yandan ev kirası, evin masrafları ve baktığı hayvanların masraflarını karşılamakta zorluk çekse de evcil hayvanlarını asla ihmal etmiyor. İki yavru kediyi mamayla besleyen Karatepe, "Evde bırakamıyorum çünkü tel kafesin içerisinde sıkışmış şekilde gördüm bir tanesini. Diğerinin kolu felçli evde beslenebilir ama ağlıyor ve yanında birini istiyor. İkisi anlaşabildiği için şu anda yanımdalar. Yol boyunca onları güneşten koruyorum ve mola zamanları beslemeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Yolculardan güzel tepkiler aldığı gibi olumsuz tepkiler de aldığını belirten Karatepe, "Bazen bana 'hayvanların doğası sokakta olmak' diyorlar. Sanki onlara sokak bıraktık, sanki onlara su bıraktık, sanki onlara doğa bıraktık. İnsanların biraz daha duyarlı olmalarını rica ediyorum" ifadelerinde bulundu.

"Birçok hayvansever arkadaşım var, benim yaptığım onların yaptıklarının yanında hiçbir şeydir elbette" diyen Karatepe, "Ben hayvanlar için sahipleri ile birlikte binebilecekleri bir otobüs istiyorum. Maalesef hayvan sahipleri bu konuda mağdur oluyorlar, hayvanları ile binemiyorlar. Ben hayvansever olduğum için şikayet ve cezaları göze alarak yolcuları hayvanlarıyla birlikte otobüse alıyorum ama bu böyle olmamalı. Bu konuda destek bekliyorum" çağrısında bulundu. (İHA)

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Antalya kedi şoför kadın şoför

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