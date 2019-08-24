Evde bırakamadığı engelli iki yavru kedisiyle otobüs şoförlüğü yapıyor

Evinde 4 köpek ve 13 kedisi bulunan Karatepe'nin köyünde baktığı 8 köpek daha var. Hayvansever Karatepe'nin iki yavru kedisinden birisi görme engelli, diğeri ise felçli. İki yavruyu evde bakacak kimse olmadığı için bırakamayan Karatepe, her gün yavrularla birlikte otobüs kullanıyor. Karatepe'nin minik kedileriyle yolculuğu, toplumsal konularda duyarlılık oluşturmak amacıyla paylaşımlar yapan Antayla Hakkında isimli bir sosyal medya hesabında paylaşıldı ve kısa sürede herkesin sevgisini kazandı.

'EVDE BIRAKAMIYORUM'

Otobüs şoförlüğü yaparak oğlunun masraflarını da karşılayan Karatepe, diğer yandan ev kirası, evin masrafları ve baktığı hayvanların masraflarını karşılamakta zorluk çekse de evcil hayvanlarını asla ihmal etmiyor. İki yavru kediyi mamayla besleyen Karatepe, "Evde bırakamıyorum çünkü tel kafesin içerisinde sıkışmış şekilde gördüm bir tanesini. Diğerinin kolu felçli evde beslenebilir ama ağlıyor ve yanında birini istiyor. İkisi anlaşabildiği için şu anda yanımdalar. Yol boyunca onları güneşten koruyorum ve mola zamanları beslemeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.