Evde canı sıkılan Neymar, köpeklerine çalım attı!

PSG'nin başarılı yıldızı Neymar Jr. karantina günlerini evde köpekleriyle geçiriyor. Köpekleriyle maç yaptığı anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Neymar'ın o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Des nouvelles de Neymar ???????? pic.twitter.com/tnVAunx7hK— Daily Mercato (@DailyMercato) April 4, 2020
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