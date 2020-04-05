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Evde canı sıkılan Neymar, köpeklerine çalım attı!

FRANSA HABERLERİ  | 05.04.2020 21:17 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle evde karantinada olan yıldız futbolcu Neymar Jr. çalışmalarına evde devam ederken, sosyal medyayı da aktif kullanmayı sürdürüyor. Köpekleriyle oynadığı ve maç yaptığı anları paylaşan Neymar'ın o anları ilgi gördü.

Evde canı sıkılan Neymar, köpeklerine çalım attı!

PSG'nin başarılı yıldızı Neymar Jr. karantina günlerini evde köpekleriyle geçiriyor. Köpekleriyle maç yaptığı anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Neymar'ın o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.


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