Olmazsa olmazımız çikolata evde de yapılabiliyor! İşte sizi mest edecek evde çikolata tarifi

Tatlı krizlerinin hem sebebi hem de kurtarıcısıdır çikolatalar. Bitteri, sütlüsü ve beyaz çikolatalısı başta olmak üzere bir sürü çeşidi var ve hepsi birbirinden güzel. Vazgeçemediğimiz bu lezzet bebeklerden büyüklere kadar herkesi kendine hayran bırakır. Ağızda muhteşem bir tat bırakan çikolatadan vazgeçmek neredeyse imkansız. Peki dışarıdan hazır aldığımız bu çikolataların içeriklerini ne kadar iyi biliyoruz? Sağlıklı bir ortamda üretiliyorlar mı? El değmediğine emin miyiz? Böyle sorular çikolatayı yerken aklımıza gelmeyip sonradan kafamıza dank eder. Artık bu soruları aklımızdan silmek mümkün! Nasıl mı? Tabii ki, evde yaparak! İşte yapımı çok basit ve bir o kadar da lezzetli olan çikolata tarifi...

EVDE ÇİKOLATA TARİFİ

MALZEMELER

50 gram pudra şekeri

3 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı süt tozu

50 gram kakao yağı

Tuz

YAPILIŞI