Olmazsa olmazımız çikolata evde de yapılabiliyor! İşte sizi mest edecek evde çikolata tarifi

Tatlı krizlerinin hem sebebi hem de kurtarıcısıdır çikolatalar. Bitteri, sütlüsü ve beyaz çikolatalısı başta olmak üzere bir sürü çeşidi var ve hepsi birbirinden güzel. Vazgeçemediğimiz bu lezzet bebeklerden büyüklere kadar herkesi kendine hayran bırakır. Ağızda muhteşem bir tat bırakan çikolatadan vazgeçmek neredeyse imkansız. Peki dışarıdan hazır aldığımız bu çikolataların içeriklerini ne kadar iyi biliyoruz? Sağlıklı bir ortamda üretiliyorlar mı? El değmediğine emin miyiz? Böyle sorular çikolatayı yerken aklımıza gelmeyip sonradan kafamıza dank eder. Artık bu soruları aklımızdan silmek mümkün! Nasıl mı? Tabii ki, evde yaparak! İşte yapımı çok basit ve bir o kadar da lezzetli olan çikolata tarifi...
MALZEMELER
50 gram pudra şekeri
3 yemek kaşığı kakao
2 yemek kaşığı süt tozu
50 gram kakao yağı
YAPILIŞI
İlk olarak kakao yağını bir kaseye alıyoruz.
Kaseye aldığımız kakao yağını benmari usulü eritiyoruz.
Benmari yaparken eriyen kakao yağının bulunduğu kaseyi kaynayan suya değdirmemeye özen gösterin.
Kaynayan su kakao yağına değerse yağ yanabilir.
Kakao yağı eridikten sonra içerisine kakaoyu ilave ediyoruz.
Karışımı homojen bir şekilde dağılana kadar karıştırıyoruz.
Karışıma süt tozunu ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz.
Süt tozu çikolatanın tadını daha yumuşak bir hale getirir ve kıvamını güzelleştirir.
Karışım güzelce dağıldığında pudra şekerini ve tuzu ekliyoruz.
Pudra şekerini karışıma çok iyi bir şekilde yedirmemiz gerekiyor. Pudra şekeri erimediği takdirde çikolatanın içinde tane tane kalabilir.
Tüm malzemeler eridiğinde karışım ılıyana kadar karıştırmaya devam ediyoruz.
Karışım ılıyınca çikolatanın kıvamı çok daha iyi olacak.
Ilımış çikolatayı kalıba döküyoruz.
Tercihe göre minik minik çikolata kalıplarına bölüştürülüp kullanılabilir.
Kalıba döktüğümüz çikolatayı en az 2-3 saat, mümkünse bir gece buzdolabında bekletiyoruz.
Daha sonra çikolatamızı kalıptan çıkarıyoruz.
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