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Evde çikolata nasıl yapılır? Evde çikolata yapımı tarifi ve malzemeleri!

Hande Öztürk Hande Öztürk 07.11.2020 18:12 | Son Güncelleme:
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Evde çikolata nasıl yapılır? Evde çikolata yapımı tarifi ve malzemeleri!

MasterChef programında yarışmacıların birbirinden lezzetli çikolatalar hazırlamak üzere mücadele içine girmesi nedeniyle televizyon izleyicileri evde çikolata yapımı konusunda araştırma içerisine girdi. Peki, evde çikolata nasıl yapılır? İşte evde çikolata tarifi ve evde çikolata yapımı malzemeleri

MasterChef Türkiye programında bu hafta yarışmacılar birbirinden lezzetli çikolatalar yapmak için büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Televizyon izleyicileri ise evde çikolata yapımı ile ilgili araştırma içerisine girdi. Hem hızlı hem de lezzetli çikolatalar hazırlamak isteyen vatandaşlar, evde çikolata tarifi araştırmaya başladı. Çikolata tarifi evde yapılacağı zaman biraz daha farklılaşabiliyor. Ancak temel bazı noktalara dikkat ederek evde de oldukça pratik şekilde yapılabiliyor. Peki, çikolata nasıl yapılır? İşte detaylar...

EVDE ÇİKOLATA YAPIMI MALZEMELERİ

  • 100 gram kakao yağı
  • 100 gram pudra şekeri
  • 6 çorba kaşığı kadar kakao
  • 4 çorba kaşığı kadar süt tozu
  • Az miktarda tuz

EVDE ÇİKOLATA NASIL YAPILIR?

Çikolata nasıl yapılır evde çikolata yapmak isteyenler cevabını en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi. Bunun için ilk olarak kakao yağı benmari usulü eritiliyor. Özellikle yağın sıcak suya temas etmemesine dikkat etmek gerekiyor. Sonrasında yağın içine kakao ekleniyor ve iyice karıştırılıyor. Bu karışımın içine biraz da süt tozu ilave ediliyor. Böylece hem kıvamlı hem de yumuşak bir çikolata lezzetine sahip olmak mümkün hale geliyor.

Devamında karışımın içerisine pudra şekeri ilave ediliyor. Pudra şekeri yağ içinde eriyene kadar karıştırılıyor. Böylece pratik çikolata tarifi hazır oluyor. İstenirse hazırlanan karışım kalıplara konulduktan sonra buzlukta birkaç saat bekletiliyor. İşte çikolatalar hazır.

Çikolata yapımında bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta ise çikolataları buzluğa koymadan önce bir süre soğumaları için bekletmek. Diğer yandan eğer bir gece boyunca çikolatalar buzdolabında bekletilirse çok daha lezzetli olabiliyor. Ancak benmari usulü ile kakao yağı eritilirken kesinlikle suyla temas etmemesine dikkat etmek gerekiyor. Aksi takdirde karışımın lezzeti ve kıvamı kaybolabiliyor.

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