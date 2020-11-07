Evde çikolata nasıl yapılır? Evde çikolata yapımı tarifi ve malzemeleri!

MasterChef Türkiye programında bu hafta yarışmacılar birbirinden lezzetli çikolatalar yapmak için büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Televizyon izleyicileri ise evde çikolata yapımı ile ilgili araştırma içerisine girdi. Hem hızlı hem de lezzetli çikolatalar hazırlamak isteyen vatandaşlar, evde çikolata tarifi araştırmaya başladı. Çikolata tarifi evde yapılacağı zaman biraz daha farklılaşabiliyor. Ancak temel bazı noktalara dikkat ederek evde de oldukça pratik şekilde yapılabiliyor. Peki, çikolata nasıl yapılır? İşte detaylar...

EVDE ÇİKOLATA YAPIMI MALZEMELERİ

100 gram kakao yağı

100 gram pudra şekeri

6 çorba kaşığı kadar kakao

4 çorba kaşığı kadar süt tozu

Az miktarda tuz

EVDE ÇİKOLATA NASIL YAPILIR?

Çikolata nasıl yapılır evde çikolata yapmak isteyenler cevabını en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi. Bunun için ilk olarak kakao yağı benmari usulü eritiliyor. Özellikle yağın sıcak suya temas etmemesine dikkat etmek gerekiyor. Sonrasında yağın içine kakao ekleniyor ve iyice karıştırılıyor. Bu karışımın içine biraz da süt tozu ilave ediliyor. Böylece hem kıvamlı hem de yumuşak bir çikolata lezzetine sahip olmak mümkün hale geliyor.

Devamında karışımın içerisine pudra şekeri ilave ediliyor. Pudra şekeri yağ içinde eriyene kadar karıştırılıyor. Böylece pratik çikolata tarifi hazır oluyor. İstenirse hazırlanan karışım kalıplara konulduktan sonra buzlukta birkaç saat bekletiliyor. İşte çikolatalar hazır.